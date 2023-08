Jeugdhuis De Plekke viert twintigjarig bestaan: “Een gratis driedaagse klepper”

Van 11 tot en met 13 augustus wordt het grasplein aan Ontmoetingscentrum De Troubadour in Bissegem omgetoverd tot het festivalterrein van The Place To Be. Dat gratis festival is een organisatie van het afscheid nemend bestuur van Jeugdhuis De Plekke, naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het jeugdhuis. “We willen stoppen met een klepper.”

Jeugdhuis De Plekke aan de Gullegemsesteenweg 78 in Bissegem werd opgericht in 2003. Jongeren kunnen er elkaar ontmoeten, samen activiteiten doen, en genieten van leuke thema-avonden. Het bestuur bestaat uit voorzitter Vic Debonne (24) uit Bissegem, secretaris Henri Mestdach (29) uit Marke, penningmeester Remko Quidousse (24) uit Wevelgem, en de leden Robin Bonnier uit Kortrijk, Chelsey Dewolf uit Wevelgem, Conan Vandenbulcke uit Bissegem, Jens Meulebrouck uit Bissegem, Klaas Vlieghe uit Gullegem en Stef Debonne uit Gent.

Vriendenbende

“In 2019 zaten enkel Robin, Klaas en Henri nog in het bestuur. Die ‘anciens’ kregen het gezelschap van een vriendenkring van Bissegemse jongeren om samen nog vier jaar Jeugdhuis De Plekke te runnen met optredens, fuiven, en wekelijkse caféavonden”, zegt Vic. “De werking liep vlot. De vergaderingen waren altijd met de volledige kern, met veel overleg en inspraak, zodat iedereen op de hoogte was van alles. Als bestuur van het jeugdhuis vormen we een hechte vriendenbende. Maar aan alle sprookjes komt een einde, dus ook aan onze bestuurstermijn. Uiteraard willen we stoppen met een klepper. Daarom organiseren we dit jaar als laatste wapenfeit The Place To Be.”

Voor elk wat wils

The Place To Be bevindt zich op tweehonderd meter van het jeugdhuis.

“We brengen een breed assortiment aan livemuziek en dj’s, om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Vrijdagavond focussen we op ons eigen publiek, met een mix aan lokale dj’s die de laatste jaren al vaak de weg naar ons jeugdhuis hebben gevonden: 2Peloeze, Melody Pop$ en Fragil”, zegt Robin. “Op zaterdag gooien we het festival over een andere boeg. Een gezellige namiddag, met bands als Motion Blurred met punkrock, Chapulines en Girucu in het Spaans, soul met Safran, en Radio Barba met balkan. Daarmee mikken we niet enkel op de jeugd, maar ook op families en alle muziekliefhebbers en sfeermakers van alle leeftijden.”

“Na een zware tweedaagse sluiten we op zondag af met enkele aperitiefconcerten, waaronder de Franse chansongroep Les Tripes, een leuke zomerbar met de streetband Trafiko, de singer-songwriter hEnkie, en tussen de bands door de swingende beats van Mr Sookie, die plaatjes draait.” En uiteraard worden het natje en het droogje niet vergeten.

Alle info over het festival vind je op www.jhdeplekke.be.