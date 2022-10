Jeugdhuis De Leute zet in op veilige feestomgeving: “Wij pakken de gevaren aan”

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) startte een aantal jaren geleden een stappenplan op waarmee de Vlaamse jeugdhuizen voor een veiligere feest-omgeving kunnen zorgen. Jeugdhuis De Leute in Blankenberge scoort perfect over de hele lijn.

Het project ‘Attent’ helpt de Vlaamse jeugdhuizen werk maken van een veiligere feestomgeving. De jeugdhuizen kunnen dat doen op basis van acht verschillende actiepunten, zoals een alcohol- en drugplan opstellen, gratis water voorzien, condooms of oordoppen aanbieden of het verantwoord schenken van drank. Van de 37 West-Vlaamse jeugdhuizen die aan het project deelnamen, voldoen er twee aan alle acht actiepunten: de Wevelgemse jeugdclub Ten Goudberge en Jeugdhuis De Leute in Blankenberge.

Samen uit samen thuis

“We zijn ons goed bewust van mogelijke gevaren en pakken ze ook aan”, zegt Debbie Driessens (23), verantwoordelijke van het jeugdhuis en momenteel ook voorzitter ad interim bij de jeugdraad. Het VAD biedt de Vlaamse jeugdhuizen het nodige materiaal, vorming en begeleiding om een veilige feestomgeving te creëren. “Dat gaat van gratis oordopjes tot condooms en maandverband, maar we werken bijvoorbeeld ook met een bandjessysteem om alcoholmisbruik tegen te gaan op fuiven. Daarnaast zorgen we ook gewoon goed voor elkaar. Zo is het al gebeurd dat ik iemand die te veel gedronken had met de eigen wagen naar huis bracht. Ons motto is niet voor niks ‘samen uit, samen thuis’”, aldus Debbie.

Middagpauze

Ondertussen blijft het wel uitkijken naar een ruimere fuiflocatie. “Veel mogelijkheden zijn er niet in Blankenberge. Het casino is bijvoorbeeld een te hoge drempel. Met laagdrempelige activiteiten houden we de jongeren van de straat. Als ze zich hier goed voelen, hangen ze niet rond. Zo is ons initiatief stutjes@deleute ook gegroeid: vroeger troepten jongeren over de middag vaak samen op het stationsplein waar ze overlast veroorzaakten. In de coronaperiode hebben we ook even met de handen in het haar gezeten, maar ondertussen vinden gelukkig weer meer jongeren de weg naar ons jeugdhuis”, besluit Debbie.