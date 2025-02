Jeugdhuis De Leute slaakt noodkreet: “Tegenvallende opkomst, gebrek aan vrijwilligers”

Het bestuur van jeugdhuis De Leute trekt aan de alarmbel vanwege tegenvallende opkomst: “Als we de jeugd niet meer kunnen bereiken, heeft het nog weinig zin.”

Het jeugdhuis aan de Scarphoutstraat was ooit een drukbezochte plek, maar voorzitter Tenzing Maertens (31) bindt nu de kat de bel aan. “Onlangs hadden we een filmavond, maar er is niemand afgekomen. Idem voor onze oudejaarsfuif: met nul inschrijvingen hebben we die uiteindelijk maar afgezegd.” Naar de oorzaak heeft Tenzing zelf ook het raden. “Misschien heeft het idee van naar het jeugdhuis gaan, een beetje afgedaan? We zien dat ook andere jeugdhuizen met de handen in het haar zitten, en dat de scoutsfuif sinds corona op z’n retour is. Zo belanden we in een vicieuze cirkel: we vinden ook geen gemotiveerde jongeren meer om het jeugdhuis open te houden. Maar de jeugd moet toch ergens naartoe kunnen? Het OverKop-huis Zeebrugge en De Sportkarre zitten hier nu ook. We hopen dat die jongeren zo kennismaken met het jeugdhuis, en later misschien terugkeren met kameraden”, aldus Tenzing, die een ultieme oproep doet voor vrijwilligers. “Hoelang kan het jeugdhuis op deze plek nog blijven? De nieuwe schepen is bereid om mee aan de kar te duwen, en ook de jeugddienst doet wat ze kan om het jeugdhuis te promoten. Maar om te weten wat ze willen, moeten we onze jongeren natuurlijk eerst kunnen bereiken.”

Vrijdagavond

Tenzing probeert al twee jaar op vrijdagavond de deuren te openen. “Ook hier stoten we op het gebrek aan vrijwilligers. Ik kom dan vaak zelf zodat de jongeren niet voor een gesloten deur staan. Er zijn momenteel amper vijf vrijwilligers: een penningmeester die ook verantwoordelijk is voor de bar, iemand voor de sociale media, twee bestuursleden en een vrijwilliger die komt helpen. Het is echt moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden die gemotiveerd blijven. Bij deze lanceer ik dus een oproep naar jongeren die mee hun schouders willen zetten onder De Leute, want het zou toch heel jammer zijn als we definitief moeten sluiten.” (WK)