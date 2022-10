Jeugdhuis De Korre in Mariakerke is 30 jaar jong

Jeugdhuis De Korre blaast 30 kaarsjes uit. Dat werd gevierd met een groot feest voor jong en oud in het lokaal aan de Longchamplaan. Een skatewedstrijd, randanimatie en live optredens van Oostendse artiesten stonden op het programma.

“In november 1992 werd jeugdhuis De Korre opgestart door Antoon Olders in een parochiezaal op Mariakerke met een tiental leden”, vertellen voorzitter Gil Parmentier en ondervoorzitter Woody Carbonnez. “Momenteel hebben we een vijftigtal leden, van 13 tot 25 jaar, en ons lokaal is al 25 jaar gevestigd aan de Longchamplaan in de gebouwen van ex-groenteveiling De Kust. Door corona stond er twee jaar lang geen groot feest op het programma, maar gelukkig konden we ons 30-jarig bestaan uitgebreid vieren. In samenwerking met onze buren van de skateclub hebben we een skatewedstrijd georganiseerd. Overdag was er heel wat randanimatie voor jong en oud. In de avond hebben we tot in de vroege uurtjes gedanst. Het was een succes!”

Zelfontplooiing

“Onze jongeren kunnen zich in het lokaal ontspannen met een partijtje biljart, tafelvoetbal, PlayStation of gewoon werken op de computer. Er is altijd iemand die een oogje in het zeil houdt. We willen de leden ook als vrijwilligers betrekken in de dagelijkse werking van het jeugdhuis. Zo kunnen ze zich ontplooien en leren zo verantwoordelijkheid dragen. Het jeugdhuis heeft, naast het bieden van ontspanning, ook een opvoedende taak. In de toekomst willen we de samenwerking met andere jeugdhuizen in de stad aanscherpen, zoals OHK en De Kim. Een overkoepelend groot Oostends Jeugdfeest moet mogelijk zijn. We hebben met Nathan Devolder een fulltime medewerker als sociaal assistent in dienst en samen met hem zal de coördinatie en evolutie de komende jaren nog beter verlopen”, besluiten Gil en Woody.