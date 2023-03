Jeugdhuis De Komeet neemt tijdens werken Prinsendreef intrek in voormalige Herberg ’t Paradijs: “Grote fuiven zullen even niet lukken”

In het najaar van 2024 verrijst er een gloednieuw gebouw in de Prinsendreef dat plaats moet bieden aan verschillende Ardooise organisaties. Om plaats te maken voor het complex gaat het huidige jeugdhuis tegen de vlakte. De Komeet zal na de paasvakantie haar intrek nemen in Herberg ’t Paradijs, een voormalig café op de Markt. De leden van het jeugdhuis nemen met een groots feestweekend gepast afscheid van De Komeet.

Eind september stelde het schepencollege de plannen voor van een nieuw gebouw in de Prinsendreef. Het multifunctionele complex moet het dorpszicht veranderen en een nieuwe thuis geven aan verschillende organisaties. De site wordt hervormd tot een hotspot voor kinderen en jongeren.

Prinsendreef afgesloten

Op de locatie waar het huidige jeugdhuis zich bevindt, komt een gloednieuwe thuis voor buitenschoolse kinderopvang ’t Filoetje, kunstacademie Art’Iz, het ArKodorpstheater en jeugdhuis De Komeet, en dat midden in een groene oase. De Prinsendreef wordt in de toekomst bovendien afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gebouw zelf zou gebruiksklaar moeten zijn na de zomer van 2024.

In mei start men met de afbraak van De Komeet. Het jeugdhuis krijgt een tijdelijk onderkomen in Herberg ’t Paradijs. “De gemeente kocht dit pand om het op termijn af te breken en een extra groene ruimte in het centrum te creëren”, vertelt schepen van Jeugd Véronique Buyck (Groep 82). “De Fietsbieb huist er sinds kort in de voormalige fietsenwinkel, en met het jeugdhuis wordt het oude café opnieuw een café. De ruimtes delen enkel een sanitair blok.”

Terras

In de paasvakantie vindt de grote verhuis plaats, nadien opent De Komeet anderhalf jaar de deuren op de Markt. “Het is een toffe locatie”, reageert William Verhalle (20), die samen met Arwen Houfflijn (19) en drie andere vrienden het bestuur vormt. Maxime Debruyne (18) is een van de twintig crewleden die mee de handen uit de mouwen steekt.

“We trekken meer volk aan op de Markt, en bij goed weer kunnen we een terras openen. We zijn een groot jeugdhuis gewend. ’t Paradijs is een pak kleiner maar we hebben toch drie mooie zaaltjes”, weet Arwen. Samen met enkele trouwe klanten gaan we er een nieuwe bar, licht- en muziekinstallatie inrichten.”

“’t Paradijs is een pak kleiner maar we hebben toch drie mooie zaaltjes”

De drie vrienden weten dat ze in een iconisch gebouw trekken. “Mijn opa is hier vroeger nog op café geweest, maar in de tijd van mijn ouders stond het al leeg. Het is echt nog een oude bruine kroeg”, zegt Maxime. Er is wel maar plaats voor 80 personen. “We zijn gekend voor onze grote fuiven, dat zal tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Maar we vinden wel andere invullingen en activiteiten”, aldus William.

Receptie en Zillion-fuif

Afscheid nemen doen ze met een feestweekend. “We zullen De Komeet missen, het gebouw zit vol herinneringen. We hebben hier ongelooflijk veel vrienden gemaakt.” Op vrijdag 31 maart halen ze die nog eens boven op een receptie met oud-leden, buren, ouders en alle klanten. Op zaterdag 1 april vindt met ‘The Legend of the Komeet’ een gepaste afscheidsfuif plaats in ‘Zillion’-thema.