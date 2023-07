Jeugdhuis De Kim in Oostende viert 60ste verjaardag met Urban Days in Velodroom

Jeugdhuis De Kim is 60 jaar jong en dat wordt gevierd in september. In afwachting pakt het jeugdhuis in Oostende de hele zomer uit met het project Urban Days, dagelijks in de Velodroom, de ‘oude piste’ in het Maria-Hendrikapark.

Kylie Heusequin, moreel consulent bij Jeugdhuis De Kim is enthousiast over het project. “Vijf dagen per week wordt de Velodroom opengesteld voor onze Urban Days. Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 14 tot 20 of 22 uur, kunnen jongeren hier terecht om te skaten of de locatie van nieuwe graffiti te voorzien.”

Skatewedstrijd

“Aan onze containerbar kunnen ze terecht voor spijs en drank tegen democratische prijzen. Naast de dagelijkse werking zullen evenementen georganiseerd worden: een barbecue, muzikale optredens, een rommelmarkt, een alternatieve skatewedstrijd en een graffitiworkshop. Op 2 september wordt het 60-jarig bestaan van Jeugdhuis De Kim gevierd. Dat zal gepaard gaan met een retrospectieve fototentoonstelling. Unieke beelden uit het rijke verleden van De Kim zijn welkom!”