Jeugdhuis De Keirse stopt, gemeente Lichtervelde op zoek naar nieuwe invulling

Het gemeentebestuur is op zoek naar een nieuwe invulling voor het jeugdhuis. De kern van De Keirse beëindigde het huurcontract vorige maand. De ruimtes werden voorlopig ingericht als ontmoetingsruimte voor de jongerencoach.

Sinds de laatste lockdown in het najaar van 2021 bleef het oorverdovend stil in jeugdhuis De Keirse, gelegen op de hoek van de Torhoutstraat en de Boomgaardstraat. Ook toen de coronabarometer geel kleurde en zo goed als alle maatregelen op de schop gingen, bleven de deuren van De Keirse dicht.

Begin deze week werd de reden duidelijk: de kern van het jeugdhuis besliste er mee te stoppen en beëindigde vorige maand het huurcontract. Over het waarom houden zowel de gemeente als de kern zich op de vlakte, maar het is geen geheim dat beide partijen er een andere visie op nahielden.

Dat bleek maandag opnieuw, toen kernleden van De Keirse op een filmpje van de jeugddienst merkten dat er plots bureaus in het jeugdhuis stonden. “De laatste tijd kregen we van heel wat jongeren de vraag wat er nu eigenlijk zou gebeuren met het jeugdhuis”, schreef De Keirse op Facebook en Instagram. “Het probleem was dat we hier zélf geen antwoord op kregen. Tot vandaag. Een antwoord kregen we nog altijd niet, we zagen enkel op Facebook dat er bureaus geplaatst werden. Vandaag moeten we dus meedelen dat er hoogstwaarschijnlijk geen jeugdhuiswerking meer komt, of toch in ieder geval niet diegene waar jullie zo graag naartoe kwamen.”

Volgens schepen van Jeugd Steven Bogaert (CD&V) heeft jongerencoach Febe Demulder zich inderdaad tijdelijk gevestigd in het jeugdhuis. “We willen alle ruimtes optimaal benutten”, zegt hij. “Dus voorlopig, met de nadruk op voorlopig, zijn de lokalen van het jeugdhuis ingericht als ontmoetingsruimte voor de jongerencoach. Ze kan er activiteiten organiseren in het kader van haar project Yeet.”

Niet alleen fuiven

Ondertussen gaat het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe invulling voor het jeugdhuis. “We willen een jeugdhuis van de 21ste eeuw, binnen ons jeugdontmoetingscentrum De Lichting”, aldus de schepen. “Het JOC moet een ruimte zijn van en voor jongeren, waar plaats is voor iederéén, zowel georganiseerde als niet-georganiseerde jeugd. Nu willen we samen met de Lichterveldse jeugd op zoek naar de best mogelijke invulling”

“ Uiteraard zal een jeugdhuis daar nog deel van uitmaken, de bar verdwijnt niet. We willen alleen duidelijk vastleggen welke werking we willen. En ook de frequentie moet beter: een jeugdhuis uitbaten, houdt meer in dan twee keer per maand een fuif organiseren. Stoom aflaten tot in de vroege uurtjes hoort er bij, maar het moet meer zijn dan alleen dat.”

Het gemeentebestuur wil de komende weken de lokale jeugd bevragen. Hoe dat zal gebeuren, moet nog beslist worden, onder meer na overleg met de jeugdraad. Afwachten dus wanneer de deuren van het jeugdhuis opnieuw zullen openzwaaien.

(TVS)