Jeugdhuis De Harp start met instuifmoment op woensdag: “We willen focus verleggen naar interesses van jongeren”

Onlangs werd de vijftigste verjaardag gevierd van Jeugdhuis De Harp. Het werd in 1974 opgericht door Rik Lazou, Antoon Vandevelde, Piet Deknudt en Jos Pannecoucke

Het jeugdhuis kan al lange tijd rekenen op steun vanuit het lokaal bestuur. Zowel financieel met een toelage jeugdcultuur (4.300 euro) en een werkingstoelage van 5.500 euro, als in de vorm van een halftijds aangestelde beroepskracht.

In die 50 jaar zijn er uiteraard opmerkelijke zaken gebeurd. “Zo voerde het jeugdhuis in 2013 acties tegen de gevreesde sluiting ervan, dit omdat wegens budgettaire redenen de aanstelling van een nieuwe jeugdcoördinator werd uitgesteld. Gelukkig kwam het niet zover”, blikt Simon Vanwynghene, coördinator van vzw Jeugdhuis De Harp terug.

In 2019 werd in twee maanden tijd het jeugdhuis volledig vernieuwd qua interieur, dit met hulp van het Jongerenatelier.

Bestuur

In 2020 nam Jeugdhuis De Harp korte tijd café De Beer over en in 2024 werd een nieuwe beroepskracht aangesteld en kwam er een nieuw bestuursorgaan. “Nu is er een opsplitsing tussen de Raad van Bestuur, met ex-vrijwilligers en experten van het jeugdhuis, en de kerngroep met vrijwilligers die zich enkel bezighouden met het dagelijks bestuur. Dit zorgt dat jongeren in alle vrijheid en creativiteit kunnen organiseren en wat oudere, meer ervaren jongeren zich buigen over de grote krijtlijnen en het financiële.”

Instuifmoment

Vanaf dit jaar zal De Harp ook een instuifmoment hebben op woensdagnamiddag. “Zo willen we de focus verleggen van hoofzakelijk café- en evenementenwerking, naar huidige interesses van jongeren. Er is namelijk een algemene tendens waarbij fuiven steeds minder populair worden bij jongeren. Daarom willen we onze activiteiten verbreden. We zullen werken met een maandkalender en workshops organiseren, zoals leren draaien op een mengpaneel, repaircafé voor skaters, enzomeer”, aldus Simon Vanwynghene, die nog besluit met te stellen dat het jeugdhuis staat of valt met de vrijwillige inzet van velen.