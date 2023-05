Jeugdhuis De Caravanne mag na drie jaar eindelijk weer uitpakken: “Klaar voor stevig feestweekend”

Na een moeilijke lockdownperiode gaat het weer prima met jeugdhuis De Caravanne in Deerlijk. Dit weekend is er, voor het eerst in drie jaar, opnieuw een feestweekend, met sport, spel en een stevige party. “Nu nog hopen op mooi weer”, zegt Senne Pieters.

“We zijn heel blij dat ons feestweekend na drie lange jaren eindelijk weer kan plaatsvinden. We starten op vrijdag 12 mei om 16 uur, met een After Work. Iedereen is welkom om de werk- of studieweek op een passende manier af te sluiten of het weekend in te zetten… ‘s Avonds staat een quiz op het programma. Een algemene quiz met acht thema’s en een bonusronde. Zaterdagnamiddag verhuizen we naar het voetbalterrein De Sneppe in de Driesknoklaan, voor ons bumperbal-tornooi. Teams van vier spelers nemen het tegen elkaar op. Een reservespeler is alvast geen overbodige luxe in deze uitdagende sport.”

“’s Avonds staat de muziek centraal tijdens onze Zillion Party, in de sfeer van de nineties. We hebben verschillende special effects voorzien en voor de muziek zorgen enkele gastdeejays en de winnaar van ons deejay contest DJ Foxy. Zondagmorgen doen we het rustiger aan. Tijd om een boompje te kaarten en hopelijk kunnen we dat doen op ons zomerterras. Als de weergoden een beetje aan onze zijde staan, worden het beslist drie topdagen in De Caravanne.”

Eigen plek

Jeugdhuis De Caravanne opende medio 2018 de deuren in het voormalige lokaal van duikersclub Stingrays, in de Harelbekestraat. “De gemeente heeft een sterke jeugdwerking, maar de plaatselijke jeugd was en is nog altijd vragende partij voor een jeugdhuis”, zeggen Senne Pieters, Jani Deroo en Achlem Ouerghi, die samen de dynamische werkgroep van het jeugdhuis vormen. “Er zijn geen echte jeugdcafés in de gemeente en de nood aan een eigen ontmoetingsplaats blijft, zeker voor de niet-aangesloten en niet-georganiseerde jongeren, heel groot.”

“Onze grote doelstelling is en blijft nog altijd een ontmoetingsplaats creëren waar de Deerlijkse jeugd kan samenkomen om wat te drinken, te vergaderen, te studeren, een workshop te volgen… Van bij het begin werd er gestreefd naar een goede verstandhouding met de buren. Er waren eigenlijk nog geen noemenswaardige problemen en dat willen we graag zo houden.”

“We zijn hier met De Caravanne nog altijd tijdelijk gehuisvest, maar liggen daar niet echt wakker van. We zijn alvast blij dat de huidige huurovereenkomst met twee jaar is verlengd. Andere geschikte locaties voor een jeugdhuis zijn in het centrum niet onmiddellijk voor handen. Een van de grote voordelen is onze tuin. Tijdens de vakantiemaanden hebben we daar het ideale kader voor een zomerbar. Nu zijn we elke vrijdag en zaterdag open vanaf 20 uur.” (DRD)