Jeugdhappening voor kinderen vijfde en zesde leerjaar uit Torhout: duifjes palmen de Markt in

De heraangelegde Markt boordevol kleurrijke duifjes in keramiek. Dat is het concept van het nieuwe educatieve project ‘Welkom, kom, kom’ voor de 506 jongens en meisjes uit het vijfde en zesde leerjaar van de Torhoutse basisscholen. Van 9 juni tot eind oktober zullen de honderden aardewerken duifjes te zien zijn op daken, terrassen, goten en vensterbanken in en om het marktplein. Om aan te geven dat iedereen, van welk pluimage ook, van harte welkom is in de grondig vernieuwde stadskern.

Met de medewerking van het stadsbestuur schraagt een groep van 14 vrijwilligers het mooie initiatief. Drijvende krachten zijn Daniël Joseph, Nic Kindt en Patrick Adam. Laatstgenoemde organiseerde in een intussen ver verleden diverse educatieve projecten voor de derde graad van het basisonderwijs: Licht op Zolder (in 1994), Het Paard van Troje (1996), De Aralzee (1998) en File (2000). Zo’n kwarteeuw later zit hij weer mee aan de knoppen, dit keer voor Welkom, kom, kom met de duifjes.

Geschiedenis van Torhout

“Het nieuwe marktplein met fontein en trappentribune aan het oud-stadhuis oogt nu nog kaal, maar kan een aangename leef- en ontmoetingsruimte worden”, aldus Patrick (64), die in de Rupelstraat woont. “De voorbije weken hebben 506 kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van de plaatselijke basisscholen op de zolder van het oud-stadhuis een duifje geboetseerd. We hebben daarvoor mallen gebruikt, gebaseerd om een heel mooi duifje in keramiek dat in het Museum Torhouts Aardewerk staat en destijds door de befaamde lokale pottenbakkers gecreëerd werd.”

“De kinderen hebben zich tijdens die creatieve workshop goed geamuseerd. We hebben er ook een educatief luik aan verbonden. Via studerend lezen konden ze zich verdiepen in de geschiedenis van Torhout. We boden daarbij de boeken aan van onder andere Michiel Mestdagh, Roger Haelewyn en VKH. We zorgden ook voor wat drama met het verhaal van Arthur Naeyaert, het hoofdpersonage uit het boek van Jozef Vackier. Tuur maakte het de Duitsers moeilijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op een gegeven moment werd hij door de bezetter gevangen genomen, maar ontsnapte via een raam van wat nu het oud-stadhuis is.”

Bewoners adopteren duifjes

Waarom duifjes? Patrick: “Het beeld van de duif is een prachtig symbool voor de verwelkoming op het nieuwe marktplein. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de mosterd gehaald heb in Watou, waar in 2014 een massa gekleurde duifjes het bekende kunstendorp sierden. Dat was prachtig en dat moet het in Torhout ook worden. Hoe je ook zingt of gevederd bent, je bent welkom op de Markt. Om te praten, te spelen, te drinken, te eten, te vieren, te dansen, te zingen en noem maar op. Van 9 juni tot eind oktober willen we de bezoekers verwonderen met de kleuren van die honderden duiven in keramiek. We nodigen de bewoners en de handelaars van de Markt uit om ons project te helpen dragen en de duifjes te adopteren door ze een plaatsje te geven op hun terras, in hun dakgoot, op hun luifel of op hun vensterbank.”

Happening met 506 kinderen

De feestelijke opening van de kleurrijke Markt vol duiven is voorzien op vrijdag 9 juni tijdens een happening met de 506 genoemde lagereschoolkinderen. “Ze zullen onder meer een lied zingen gebaseerd op een gedicht van de vorige stadsdichter Joris Denoo”, vervolgt Patrick. “Op de trappen van het oud-stadhuis zal er een houten reus staan die de duiven de vrijheid geeft. We hopen oprecht op veel verwondering en bewondering. In 2018 hebben we naar aanleiding van het Feest van de Wapenstilstand al eens 7.000 bloemen in keramiek gemaakt en aan het oorlogsmonument op het Conscienceplein aangebracht. Ook daar werden kinderen bij betrokken. Na de bloemen van toen volgen nu de duifjes. Die moeten de sfeer en de aankleding van de nieuwe Markt vleugels geven.”

Vrijwilligers zullen tevens 30 duifjes in porselein maken. Ook die zullen gebaseerd zijn op het unieke duifje in Torhouts aardewerk. Tien lokale kunstenaars zullen die exemplaren beschilderen. Ze worden nadien verkocht voor het goede doel.