Jeugddienst Zedelgem stelt werking en nieuw logo voor: “Werk maken van speelzonebeleid”

In de Groene Meersen aanhoorden Zedelgemse jongeren tijdens de Kick-Off 20.23 hoe het gemeentebestuur hen beter wil ondersteunen. Jeugdverenigingen en jeugdhuizen krijgen een kwaliteitsvollere tijd. Verbeterde infrastructuur van hun lokalen en toegankelijke activiteiten voor zoveel mogelijk Zedelgemse jongeren is het doel.

Chiro Zedelgem dorp, KLJ Sint-Maarten, jeugdhuis ’t Kalf: het zijn enkele bekende namen waarbij de Zedelgemse kinderen en jongeren zich uitleven en enthousiast opgroeien. Het nieuwe groene logo van de gemeentelijke jeugddienst staat symbool voor de hernieuwde aanpak van het jeugdbeleid in Zedelgem. Een gerichte financiële en logistieke ondersteuning van het gemeentebestuur is de algemene noemer. De jongste generaties kunnen zich dit werkjaar verwachten aan betere ondersteuning van hun jeugdvereniging of -huis, zoals oplossingen bij het energieverbruik.

De jeugddienst zal zich de komende jaren inzetten om met laagdrempelige activiteiten zoveel mogelijk jongeren in Zedelgem mee te betrekken bij het vrijetijdsaanbod. Of je nu lid bent van een jeugdbeweging of niet. De 12- tot 16-jarigen die zich vanaf midden mei mogen inschrijven voor het SWAP-zomerprogramma kunnen zich onder meer creatief uitleven tijdens een zeepkistenrace. Ook optredens van talent van eigen bodem in de jeugdhuizen staan mee op de agenda.

Speelpleinwerking

Een tweede speerpunt van het werkjaar is de speelpleinwerking in Zedelgem die al jaren door ouders wordt gewaardeerd. Kinderen beleven er spelenderwijs zonnige dagen tijdens de vakantie. Schepen van Sport Charlotte Vermeulen wil volop inzetten op enthousiaste en gemotiveerde monitoren, en goed uitgewerkte programma’s.

“Tijdens de speelpleinwerking moeten kinderen volop kunnen ravotten en zich kunnen thuis voelen, met ook aandacht voor gezonde tussendoortjes”, zegt schepen Vermeulen. “Vorig jaar startte de jeugddienst ook een enquête om de speelpleinen in alle wijken in kaart te brengen. We merkten dat de komende jaren heel wat gerichte investeringen nodig zijn. We maken werk van een speelzonebeleid in elke deelgemeente.”

Jongeren mogen rekenen op een luisterend oor van de jeugdraad en het bestuur, voor een nog betere kwaliteitsvolle leuke tijd middenin Zedelgem.

