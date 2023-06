Jeugddienst Beernem organiseert tienerfuif op vrijdag 23 juni

Op vrijdag 23 juni organiseert de Beernemse jeugddienst een tienerfuif. Met deze ‘Glow in the dark’-editie wordt het schooljaar op een leuke manier afgesloten. “Jongeren kunnen hier hun eigen ding doen. We laten ze daar vrij in, en dat werkt erg goed”, vertelt Marlies Talloen van de jeugddienst.

In 2021 organiseerde de jeugddienst in jeugdhuis The Nooddle een ‘Galabal van The Nooddle’. “Daar koppelden we toen ook een tienerfuif aan. Dat draaide uit op een groot succes, waardoor we altijd al van plan waren om ook voor jonge tieners nog eens iets te organiseren”, vertelt Jacintha Lambert van de jeugddienst.

Elke vrijdag kunnen jongeren in het jeugdhuis terecht voor de tienerwerking. Van 16 tot 18 uur mogen ze er hun eigen ding doen. “Hoewel we soms workshops organiseren, zijn ze voor het grootste deel vrij in hoe ze die tijd invullen. Gezelschapsspelletjes spelen, iets drinken, bijkletsen, muziek beluisteren, het kan hier allemaal.”

“Onze tienerfuif is een sluitstuk van die vrijdagavondwerking, al stellen we het event ook open voor andere jongeren. We gingen reclame maken via scholen en kregen alvast positieve reacties”, zegt Talloen.

Kaartjes voor de fuif kosten 3 euro, al krijgen de jongeren daar een drankje, een snack en een gadget voor. De tickets worden aan de deur verkocht. (AVH)