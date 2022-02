Jeugdboekenmaand wordt één groot lentefeest in Wingene

De Jeugdboekenmaand onder het thema ‘Helden en schurken’ doet weldra zijn intrede en ook de bibliotheek van Wingene werkt hieraan mee. Verschillende activiteiten staan op het programma met een kidscinema en workshops. Voor scholen zijn er auteurslezingen en een bezoek aan de bibliotheek.

“Tijdens de jeugdboekenmaand halen wij alles uit de kast om kinderen in onze gemeente aan het lezen te krijgen”, vertelt Schepen van Bibliotheek Brecht Warnez (CD&V).

“We hopen dat zoveel mogelijk kinderen de weg vinden naar de bibliotheek, want er zal van alles te doen zijn rond het boeiende thema ‘Helden en schurken’. We maken er één groot lentefeest van.”

Kidscinema

Bibliothecaris Christine Fransoo vult aan: “Op maandag 28 februari toveren we de bibliotheek voor één dag om tot een leuke kidscinema. Er zullen twee heldenfilms te bewonderen zijn. De film Ridder Muis is er voor de kleuters en wordt afgespeeld van 10.30 uur tot 12 uur en de film Superjuffie is er voor de kinderen van de lagere school en zal te zien zijn van 14 uur tot 16 uur. Bij film Ridder Muis wordt er aanvullend nog een kleine knutselworkshop voorzien. Alle kinderen ontvangen een goodiebag.”

Op het programma staat ook nog een workshop striptekenen en dit georganiseerd door Team Jeugd en Team Bibliotheek. Dit gaat door op woensdag 2 maart en de kinderen kunnen hun eigen heldenstripverhaal tekenen onder begeleiding van een professionele lesgever.

Auteurslezingen

“Om zoveel mogelijk kinderen tijdens de Jeugdboekenmaand te bereiken, bieden we aan de Wingense scholen auteurslezingen en klasbezoeken aan,” gaat Brecht Warnez verder. “De bibliotheek organiseert maar liefst 17 auteurslezingen rond het thema ‘Helden en schurken’.”

“Wij geloven sterk in het belang van deze auteurslezingen, omdat een goede lezing de drempel verlaagt om een boek te beginnen lezen. Het werkt nieuwsgierigheid en leeshonger op bij de kinderen en het verruimt hun blik op de literaire wereld.”

Digitaal spel

Naast de auteurslezingen kunnen leerlingen van het derde tot het zesde leerjaar op klasbezoek komen in de bibliotheek. “Speciaal voor de Jeugdboekenmaand ontwikkelen we een digitaal spel ‘Bibster’ dat leerlingen op tablets in de bibliotheek kunnen spelen. Al spelenderwijs leren leerlingen op een leuke manier de bibliotheek en de werking ervan beter kennen”, sluit bibliothecaris Christine Fransoo af.

(NS)