Jeugdateljee Roeselare organiseert spaghettifestijn

Op zaterdag 18 februari organiseert Jeugdateljee Roeselare zoals elk jaar hun spaghettifestijn. Het Jeugdateljee is een jeugdbeweging voor kinderen en tieners met een ondersteuningsnood.

“Het Jeugdateljee is een vrijetijdswerking voor kinderen en tieners met een beperking van 5 tot 16 jaar. Met de opbrengst van dit evenement kunnen we ons zomerkamp aan een betaalbaar tarief aanbieden aan de deelnemers”, vertelt Tine Vansteenkiste. “Ikzelf ben de jeugdwerker van VOC Opstap die het Jeugdateljee praktisch ondersteunt. De vrijwilligers begeleiden de werking en doen al het ‘echte werk’ met de kindjes. Ik zorg voor de omkadering.”

“Het spaghettifestijn gaat door in zaal De kiem in de St-Hubrechtsstraat 31 in Roeselare op zaterdag 18 februari. Je kan bij ons terecht vanaf 18 uur. De keuken sluit om 21.30 uur. Een kaart kost voor een volwassene 15 euro en 10 euro VTP. Voor kinderen tot 12 jaar kost een kaart 10 euro en 8 euro VTP.”

In tijdsnood?

“Ook voor wie die dag niet veel tijd heeft, hebben we een optie. Je kan namelijk altijd een portie spaghetti bij ons komen afhalen. Of je kan ons ook gewoonweg steunen via een steunkaart van drie euro als je helemaal geen tijd hebt, maar ons toch wil helpen.”

“Inschrijven kan tot 10 februari 2023. Kaarten zijn te verkrijgen bij de monitoren of via Opstap. Telefonisch op 051 20 65 59 binnen de kantooruren, via mail naar tine.vansteenkiste@vocopstap.be of door langs te komen tijdens de kantooruren bij VOC Opstap aan het Stationsplein 46 in Roeselare”, klinkt het.

(RV)