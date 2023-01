Jeugd krijgt nieuw skatepark aan jeugdcentrum: “Skaters zijn medeverantwoordelijk”

Dit jaar komt er een nieuw skatepark in de omgeving van het jeugdcentrum. Door de skaters mee middelen te laten helpen zoeken, wil het gemeentebestuur hen ook deels verantwoordelijk maken. Verder zijn er subsidies van minister Dalle en voorziet de gemeente ook een aardig bedrag.

De jongste jaren hebben lokale skaters enkele pijnpunten van het skatepark onder de aandacht gebracht. Het skatepark werd in 2009 aangelegd in de schaduw van jeugdcentrum De Brug. “De bovenste betonplaat brokkelt op verschillende plaatsen af en de huidige constructie bevat hindernissen die technisch te moeilijk zijn omdat er geen aanloop- of uitglijmogelijkheden zijn. Ook open ruimte om te skaten ontbreekt door de grote centrale constructie”, verduidelijkt jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V). Met deze opmerkingen ging men aan de slag en na overleg met enkele experten bleek het verwijderen van de huidige constructie om een nieuw skatepark aan te leggen, de beste optie. “We kiezen opnieuw voor een gegoten betonpark waar skaters van verschillende niveaus hun gading vinden. De oppervlakte van het skatepark, zo’n 550 vierkante meter, blijft behouden.”

Streetskaters

De lokale gebruikers definiëren zichzelf als streetskaters. Een skatepark met elementen zoals kleine niveauverschillen, schuine vlakken, leuningen, lage muurtjes, draagt dan ook hun voorkeur weg. “In de centrale zone van het park wil men voldoende ruimte om vrij te bewegen doorheen de plaza. Op die manier wil men meer flow in het park creëren en eveneens meer inkijk vanuit het jeugdhuis. Het skatepark moet tevens een geheel vormen met de rest van de omgeving van het jeugdcentrum.”

Via crowdfunding zamelen de jongeren zelf een deel van de middelen in – Schepen Isabelle Degezelle

Aanplantingen, plantenbakken of straatelementen zullen een meerwaarde zijn als originele en uitdagende hindernis voor de meer ervaren skaters. “Het park hoeft ook niet te uitdagend te zijn. Fun, flow en good-looking zijn termen die de skaters aanhalen omtrent de algemene look en feel van het toekomstig park”, aldus Degezelle.

Inspanningen bundelen

Voor het project krijgt men mooie steun vanuit de Vlaamse regering. “Zo krijgen we 72.700 euro subsidies voor het inrichten van jeugdinfrastructuur van Vlaams minister voor Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Vanuit de gemeente voorzien we 50.000 euro. Via crowdfunding zullen jongeren ook zelf een deel van de middelen inzamelen, het gemeentebestuur engageerde zich naast elke euro in crowdfunding er ook een euro naast te leggen. Door de skaters ook zelf middelen te laten zoeken voor het skatepark worden ze mee verantwoordelijk voor de herinrichting van het skatepark. Door de handen in elkaar te slaan willen we de inspanningen bundelen”, aldus nog Isabelle Degezelle. Men hoopt zo’n 10.000 euro via crowdfunding op te halen. In dit verhaal wil men tenslotte ook graag de buurt betrekken, want de locatie kan ook gebruikt worden voor een buurtfeest of als ontmoetingsplek. (GJZ)