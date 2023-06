Jeugd krijgt inspraak voor nieuw stadspark

Maandag 26 juni zal de stad de plannen van het nieuwe stadspark bij het ziekenhuis uit de doeken doen voor de Ieperse jeugd. Met een fietstocht zal er nadien nog naar de Palingbeek gereden worden voor info rond het nieuwe beheersplan.

“Alles kadert in de inspraak voor de jeugd. Daarvoor is er met de jeugdraad een erkend adviesorgaan”, zegt Elias Vanhaverbeke (27). Hij is jeugdconsulent en ondersteunt de jeugdraad. “We spreken af in de Groenestraat 39 om 16 uur. Na de info zal er input van de jeugd gevraagd worden. Dit valt in dezelfde tijdspanne als het nieuwe beheersplan van de Palingbeek en dus maken we er een gezellige fietstocht van met picknick. Om 19 uur komen we aan in de Palingbeek, waar opnieuw een infomoment gevolgd zal worden door feedback van de jongeren. We roepen iedere Ieperse jongere van 15 tot 25 jaar om af te komen. We ondervinden de laatste jaren moeilijkheden om een jeugdraad te vormen, maar dit kadertin een algemene problematiek rond vrijwilligerswerk. Met de jeugddienst leveren we zoveel mogelijk inspanningen om toch een jeugdraad bijeen te krijgen.”

Via Sporrewoan

Intussen vonden ze een drietal jongeren die hun schouders willen zetten onder de jeugdraad. Het gaat om Laticha Vuylsteker (20), Sharon Brown (20) en Wieland Bulens (25). “Sharon en ik kennen elkaar via speelpleinwerking Sporrewoan en we studeren allebei orthopedagogie. Via Rebecca Dehaene van de jeugddienst kwamen we dan bij de jeugdraad terecht”, vertelt Laticha. Sharon vult aan: “In september willen we in volle actie schieten en de komende weken en maanden willen we meer bekendheid verwerven. Het is volgens ons belangrijk dat de Ieperse jeugd van zich kan laten horen.”

Ook Sharons vriend Wieland Bulens is een van de vrijwilligers. “Ik ben leider in de Scouts en verder zijn Sharon en ik nog vrijwilliger in het jeugdhuis. Ik denk dat het belangrijk is dat we inspraak kunnen hebben in dit park, want als jongeren hebben we vaak frisse en vernieuwende ideeën”, besluit de calculator bij Spinnekop. (API)

Wil je je engageren voor de jeugdraad en/of wil je er maandag 26 juni bij zijn? Geef Elias een seintje: 0497 71 25 34.