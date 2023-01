Jeugd- en buurthuis opent op 4 februari in Sint-Eloois-Winkel

Het nieuwe jeugdhuis Chaplin en het buurthuis De Bolhoed langs de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel openen op zaterdag 4 februari officieel de deuren.

Het nieuwe jeugd- en buurthuis is een van de grootste projecten die deze legislatuur in de gemeente Ledegem verwezenlijkt werden. Het paardenkoerscafé van de organisatoren van Winkel Koerse kon begin december al een eerste keer plaatsvinden in De Bolhoed, maar nu is het project zo goed als helemaal afgerond.

Verhuis

“De officiële opening van het gebouw staat gepland op 4 februari”, zegt schepen van Feestelijkheden Greta Vandeputte (CD&V). Tijdens dat weekend viert het jeugdhuis Chaplin ook op een grootse manier de verhuis van hun tijdelijke locatie achter de kerk van Sint-Eloois-Winkel naar hun nieuwe stek in de Gullegemsestraat. “We sluiten het ene af in stijl waarna we het andere ook in stijl gaan openen”, luidt het bij de jongeren.

Op vrijdag 3 februari organiseert jeugdhuis Chaplin hun laatste feestje op de huidige locatie, de dag nadien tekenen de jongeren massaal present voor de grote opening van de nieuwbouw in het bijzijn van provinciegouverneur Carl Decaluwé. De gemeente hoopt ook dat de verenigingen gebruik zullen maken van het buurthuis. Die kunnen voortaan het buurthuis vastleggen. “Qua capaciteit is de zaal ongeveer even groot als het Oud Arsenaal. Er is plaats voor 160 personen”, aldus de schepen. De zaal huren kost 5 euro per uur, 40 euro per dag.

(BF/foto JS)