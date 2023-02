Jeugd-en buurthuis officieel geopend in Sint-Eloois-Winkel: “Intense samenwerking tussen jeugd en ouderen mogelijk”

Het gloednieuwe jeugd- en buurthuis in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel is zaterdagavond officieel geopend. De nieuwbouw biedt een thuis aan de jongeren van jeugdhuis Chaplin en het comité achter Winkel Koerse, maar kan ook gebruikt worden door andere verenigingen.

In juni 2021 werd het voormalige jeugdhuis in de Gullegemsestraat afgebroken. “Ons vorige gebouw was verouderd. We klopten dan ook aan bij het gemeentebestuur met de vraag of er een oplossing voor ons gevonden kon worden”, aldus Thomas Ghesquiere, een van de dragende krachten binnen het jeugdhuis Chaplin. Het Ledegemse gemeentebestuur besliste om op dezelfde locatie een nieuw jeugdhuis te bouwen. “In juni 2021 startten we met de afbraak, de symbolische eerste steen werd in mei 2022 gelegd”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). Tijdens de bouwwerken huisde het jeugdhuis in zaal Sint-Elooi. “De jongeren zaten daar goed, maar met deze nieuwbouw krijgt de oude Chaplin een nieuwe betekenis. Bedankt aan het bestuur van de Chaplin om tijdens die periode zoveel de deuren open te doen voor de jongeren in onze gemeente”, aldus schepen van Jeugd Emiel Debusseré (CD&V/VD), die zelf graag activiteiten van het jeugdhuis bijwoont. Bij het jeugdhuis zijn ze alvast heel blij met hun nieuwe stek. Thomas Ghesquiere bedankte de verschillende partners die het jeugdhuis betrokken bij de realisatie van het gebouw. “We kregen steeds inzage in de plannen.” Onder andere schepen van patrimonium Geert Dessein (CD&V/VD) en Tim Lucker van de dienst patrimonium werden tijdens de officiële opening meermaals bejubeld voor hun inzet voor het project.

Drie keer zeventien trappen

De nieuwbouw is meer dan een nieuwe thuis voor het jeugdhuis alleen. Het comité achter Winkel Koerse organiseerde in buurthuis De Bolhoed eind 2022 al een eerste editie van het paardenkoerscafé en heeft bovenaan het gebouw zijn lokaal. “Perfect in het midden van de straat waar de paardenkoers plaatsvindt. Een ideale locatie”, aldus burgemeester Bart Dochy. Hij somde tijdens zijn speech op een ludieke manier enkele cijfers op. “Vooral het cijfers 17 is hier heel opvallend. Het gebouw telt drie keer zeventien trappen. Naar de kelder, naar de mezzanine en naar het lokaal van de paardenkoers.”

Provinciegouverneur in de dubbele sulky

Het buurthuis moet ook een thuis worden voor andere verenigingen die er hun evenementen en activiteiten kunnen organiseren. Gouverneur Carl Decaluwé woonde zaterdagavond de officiële opening bij. “De keuze om een buurt- en jeugdhuis aan elkaar te koppelen, is uniek, maar dat kan tot een intense samenwerking leiden tussen jong en oud. De gemeente Ledegem blijft investeren in infrastructuur en mede daardoor is de toekomst van de plaatselijke verenigingen gegarandeerd.” Hij ging zaterdag trouwens graag in op de uitnodiging van Winkel Koerse om in oktober plaats te nemen in de dubbele sulky tijdens de jaarlijkse paardenkoers.