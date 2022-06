Jerôme (16) is Kinderkrak in Wingene

Jerôme Plattenbos heeft de muzikaliteit in zich. Het acteren, zingen of dansen kent geen geheimen meer voor hem.

“Ik dompel mij graag onder in de wereld van de musical en dan haal ik mijn dans- en zangkunst boven”, vertelt hij. “Toen ik in het vijfde leerjaar vertoefde, kende ik één grote droom. Dat was om ooit eens op te treden in het Sportpaleis en dit voor een groot publiek. Mijn droom werd werkelijkheid en aan die droom bouw ik iedere dag verder. In het middelbaar onderwijs volgde ik de richting musical, woordkunst en fotografie.”

“Momenteel studeer ik van thuis uit, omdat ik het schoollopen en mijn optredens anders moeilijk kan combineren. Bij de Ketnet Musical: De Finale kreeg ik een rol te pakken. In april kreeg ik ook een plaatsje bij het Gala van de Gouden K’s. Dit is een van het grootste Ketnet-evenementen met spectaculaire show. Bij de komische film Bittersweet Sixteen waarbij Jan Verheyen de regie in handen nam, kreeg ik ook een acteerrol aangeboden. Hiermee stopt het niet en op mijn planning staan er nog heel wat diverse musicals waar ik aan deel neem. Eind dit jaar kan je mij ook zien in de Grote Sinterklaasshow. Toekomstgericht hoop ik om volledig door te breken in de wereld van de musical.” (NS)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks