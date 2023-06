Jerome (10) is Kinderkrak in Jabbeke

De 10-jarige Jerome Calcoen uit Varsenare is al van kleins af aan gebeten door de skateboardmicrobe. Toen hij amper twee was, kreeg hij van zijn meter een skateboard en sindsdien is skateboarden zijn grote passie. “Aanvankelijk vond ik het leuk om te kijken naar skaters en een beetje te oefenen, maar ik ben ondertussen al verschillende jaren lid van een skateclub. Momenteel volg ik twee keer per week les in skatepark Beastwood in Brugge. Af en toe neem ik ook deel aan competities”, vertelt Jerome enthousiast. “Mijn echtgenoot en ikzelf zijn beiden fervente kitesurfers en we hadden al snel door dat onze zoon een goed evenwichtsgevoel had. Ook zijn valtechniek is beter dan die van een doorsnee jongen van zijn leeftijd. Hij heeft ook heel snel door hoe hij bepaalde tricks moet oefenen en uitvoeren. We vinden het leuk dat hij zo gepassioneerd is door zijn sport, maar we willen hem zeker niet pushen. Hij zou heel graag deelnemen aan de trainingen van Skate Vlaanderen, maar die boot houden we nog even af”, aldus de mama van Jerome. “Later wil ik misschien wel lesgeven of professioneel skater worden, maar voorlopig vind ik het leuk om samen met mijn vrienden nieuwe tricks uit te proberen. Mijn papa heeft een skateramp gebouwd op de parking naast ons huis en daar kan ik oefenen zoveel ik maar wil.” (PDC)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023