Jens (12) is Kinderkrak in Oudenburg

Jens Beuselinck ademt voetbal. Hij is ballenjongen bij KV en doelman bij de U12 van deze Oostendse club. Jens is de zoon van Kristel Romain en Janic Beuselinck en de broer van de tweeling Lars en Arne. Sinds het derde leerjaar gaat Jens naar basisschool GO! Arnoldus in Oudenburg en nu zit hij in het vijfde leerjaar. “Na de lagere school zou ik graag bakkerij studeren”, vertelt Jens.

Maar zijn grote passie is voetbal. “Sinds het begin van het seizoen 2022-2023 ben ik ballenjongen. Ik kreeg deze kans omdat ik goed kan gooien en over de muur kan klimmen. Als ballenjongen of ballenmeisje moet je heel goed de match volgen en alert zijn. Ik was bij elke thuismatch paraat. Het is alleen heel spijtig dat mijn club het slecht deed. KVO mist goede spelers. Wie er altijd bleef voor gaan, is Sakamoto”, weet Jens.

Jens Beuselinck speelt zelf ook voetbal. Sinds zijn achtste is hij keeper. Nu staat hij in doel bij de U12 van KV Oostende. “We hebben dit jaar veel gewonnen”, glundert Jens. “Mijn grote droom? Bij de A-kern geraken van KVO. Mocht ik de kans krijgen, dan zou ik wel graag bij Ajax keepen. Maar eerst nog lang opbouwen tot de beloften.” (LIN)

