Je bent jong en je wilt wat: zanger-acteur Tobe Vandekerckhove (21): “Ik wil vooral gewoon mezelf zijn”

Schrijfster en ‘onze’ eigen columniste Ann De Craemer vindt dat jongeren wat meer aan bod mogen komen in de media, en dus geeft ze in augustus vier opmerkelijke Tieltse jonge gasten het woord. Over hun passies, over hun verlangens voor de toekomst en over wat hen gelukkig maakt. Deze week: Tobe Vandekerckhove.

Hij werd bekend in Tielt, en nog belangrijker, in heel Vlaanderen, na zijn deelname aan het VTM-programma The Voice in 2021: Tobe Vandekerckhove. Hij bracht er Wicked Game van Chris Isaac, dat de vier juryleden kippenvel bezorgde. Het was het begin van een carrière waaraan hij twee jaar later volop timmert.

We spreken elkaar de dag nadat hij voor Radio2 heeft opgetreden op de pier van Blankenberge. “Het was fantastisch. Ik bracht er mijn nummer Sunshine en het was voor het eerst dat ik met een zelfgeschreven nummer op het podium stond. Het wordt veel gedraaid op de radio en het was gewoon de max dat het werd meegezongen.” Sunshine is het eerste nieuwe nummer na zijn album Waterman, waarop hij liedjes coverde in het West-Vlaams, dat hem zeer dierbaar is.

David Bowie

Tobe is niet alleen zanger maar ook acteur: voor hem begon het allemaal met zijn rol in #LikeMe. Hij volgt momenteel een acteursopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. “Ik wil niet kiezen tussen acteren en zingen. Ik doe het alle twee even graag.” Is zanger-acteur Stan Van Samang een voorbeeld? “Nee, ik wil met niemand vergeleken worden. Ik ben gewoon mezelf. Ik kan wel zeggen naar wie ik opkijk, Beyoncé bijvoorbeeld, ik put inspiratie uit haar, maar als ik met iemand vergeleken zou worden, ben ik verkeerd bezig. Tobe moet vooral Tobe zijn.”

“Toen ik klein was, dacht ik dat ik mooi kon zingen, maar dat was niet echt zo. (lacht). Ik verkleedde mij in David Bowie en Prince. Ik vind dat nu nog supercool hoever zij in styling durfden te gaan en hoe ze met gender speelden. In België zijn we op dat vlak nog een beetje te braaf, al komt er wel verandering in. Gisteren op de pier deed ik iets aan met pailletten en ik was wat bang voor de reacties, maar ze waren heel positief.”

Thuiskomen

Zijn favoriete plek in Tielt is de Meikensbossen. “We hebben sinds kort een hond en het is heerlijk om daar met hem te wandelen.” Of hij wil blijven in Tielt, dat weet hij nog niet, maar hij houdt in elk geval van de rust en Tielt ziet hij nog altijd als zijn basis. Hij komt zelfs elk weekend naar huis van Utrecht. “Mijn familie is hier en we zijn heel close. In dat opzicht is Tielt thuiskomen. Het is echt mezelf zijn, zonder filter.” En Spanje, is dat een optie, gezien zijn ouders er een B&B hebben? “Goh, nee, ik denk het niet. Ik was er onlangs een maand maar ik was blij terug te zijn, want ik miste mijn werk. Ik hou van een superdruk leven en een superdrukke agenda.”

Zijn muziek is zijn ziel, zegt hij, maar ook in andere dingen kan hij zijn ziel kwijt. “Sowieso in theater, maar ik werk ook supergraag in de tuin. (schaterlacht) Dat ontspant me en het is ook een vorm van creatief bezig zijn, bijvoorbeeld met de snoeischaar. (lacht opnieuw hartelijk) Ik heb ook een boompje geplant en dat is voor mij de gezinsboom. Sport is ook belangrijk voor me – ik ga regelmatig joggen. Maar ik kan ook genieten van superongezond leven. Een goed pak frieten, daar ga ik mij niet schuldig over voelen.” En de ambitie voor de toekomst? “Nogmaals: mezelf zijn en daarin groeien, met klasse en met geduld. Ik geloof erin. Het klinkt arrogant, maar ik denk dat het gaat lukken.”