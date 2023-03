JC Ten Goudberge wil weten wat de jeugd bezighoudt

“Wat houdt de jongeren bezig?” Jeugdclub Ten Goudberge hoopt met een enquête een antwoord te krijgen op die vraag. Zo kan het inspelen op toekomstige noden die in het nieuwe beleidsplan kunnen verwerkt worden. Deelnemers kunnen bovendien VIP arrangementen winnen. De bevraging loopt nog tot dinsdag.

Jeugdclub Ten Goudberge lanceert een grote jongerenbevraging. Het uitgangspunt is simpel: “Wat houdt je bezig?”. Met enkele vragen peilen ze naar het online en offline vrijetijdsgebruik van jongeren tussen 14 en 30 jaar uit Zuid-West Vlaanderen.

De enquête richt zich niet alleen op de Wevelgemse jongeren dus. “Met de resultaten gaan we aan de slag gaan om ook in de toekomst in te spelen op de vraag en noden van jongeren”, zegt coördinator Hanne Callewaert. “Daarnaast worden interessante bevindingen gedeeld met het bovenlokaal en lokaal jeugdwerk. De resultaten zullen ons bovendien helpen om ons beleidsplan te herschrijven en de werking van JC Ten Goudberge voor te bereiden op de toekomst.”

Wie deelneemt aan de bevraging heeft op voorhand gewonnen. De deelnemers ontvangen sowieso een gratis consumptie tijdens de ‘Jiste Vridag’ op vrijdag 7 april bij vertoon van een deelnamebewijs via mail. Onder de deelnemers worden enkele gelukkigen geloot die VIP-pakketten winnen voor het Beachweekend en de Plan B fuif later dit jaar.

“Er resten nog enkele dagen om de enquête in te vullen”, vervolgt Hanne. “Het invullen zelf duurt slechts vijf minuten, maar met de resultaten kunnen we hopelijk heel wat mooi werk verrichten.”

De bevraging kan je vinden via: www.tengoudberge.be/bevraging. Daar vind je ook het wedstrijdreglement. De bevraging loopt nog tot volgende dinsdag 28 maart.