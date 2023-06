Jaylinn (14) is Kinderkrak in Vleteren

Jaylinn Ramon (14) woont momenteel nog met haar mama Lindsay Fieu en broer Jayson in Ieper, maar komen binnenkort in Woesten wonen. Zij gaat naar school in Brugge en zit er ook op internaat. Jaylinn is een verwoed schutter en lid van de schuttersgilde St-Sebastiaan van Woesten. Vriend des huizes Jean-Pierre De Beer, zelf een ervaren schutter, gaf de microbe door aan Jaylinn.

“Ook mijn mama en broer zijn lid van de schuttersgilde, dus het is een beetje een familiegebeuren als we deelnemen aan tornooien. Wekelijks zijn we twee tot zelfs drie keer te vinden op de schuttersweide in Woesten, in de vakantie bijna elke dag. Ik ben ook lid van een gilde in het Noord-Franse Steenvoorde. Daar zijn veel meer jongeren aangesloten dan bij ons. Ik ben ook een paardenliefhebber en heb al kampjes gedaan waar we boogschieten vanop een paard. Twee hobby’s samen kunnen doen, is natuurlijk wel heel leuk. Later zou ik graag zelf een paard hebben en misschien wel in een manege gaan werken, of zelf een manege uitbaten”, zegt Jaylinn. En dat ze het niet slecht doet, heeft Jaylinn ondertussen al meerdere keren bewezen. In 2022 was ze prinses bij de jeugdschutters en onlangs eindigde ze op de eerste plaats bij de nationale jeugdschieting. “Ik droom ervan om ooit eens keizer te worden. Spijtig dat er nog zo weinig jongeren zijn die deze sport beoefenen.” (RVL)