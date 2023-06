Jaylen (9) is Kinderkrak in Harelbeke

Jaylen Beernaert gaat naar de Gemeenteschool Klim-Op in Zwevegem, een school voor buitengewoon basisonderwijs. Hij is een Krak omdat hij een superbroer is voor zijn broer Denzel (11), die lijdt aan autismespectrumstoornis.

Hij zorgt ook voor zijn papa Jürgen, die gezondheidsproblemen heeft. Jaylen heeft zelf ASS maar staat altijd klaar om met zijn mama voor zijn broer te zorgen en ook om zijn papa te helpen. Hij leerde al vroeg communiceren met Denzel via SMOG, Spreken Met Ondersteuning van Gebarentaal, en met lichaamstaal. Daarom is Jaylen volgens zijn mama haar kleine held. “In de klas hou ik van rekenen, godsdienst en de sportdag. We gingen naar de Kayakdagen op De Gavers, dat was leuk, maar er mag geen gat in de boot zijn, dan wordt het koud. Ik ga zeer graag regelmatig lopen en zo verzamelde ik al heel veel verschillende medailles. Ik weet zelfs niet hoeveel”, vertelt hij fier als een gieter. “Ik hou van fietsen, zwemmen, uitstapjes en piratenfilms. Ik heb al die films allemaal al gezien en heb een grote verzameling plastiek degens in een grote bak: geen zwaarden hoor, het zijn degens. Onze schooluitstap naar het Gravensteen in Gent was ook mooi. We zagen daar ook zwaarden en degens.” Jaylen houdt ook van lezen en tv kijken. “Ik lees elke dag en kijk elke dag naar Ketnet. Ik ga ook graag naar pretparken en spring zeer graag op allerlei springkastelen.” (Peter Van Herzeele)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023