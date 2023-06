Jasper (8) is Kinderkrak in Harelbeke

Jasper Moyaert-Deltour zit in het tweede leerjaar aan de VBS Augustinus Stasegem. Hij is genomineerd omdat hij zijn mama Conny, die al drie jaar kanker heeft, zeer veel helpt, zorg draagt voor haar en haar troost bij haarverlies en misselijkheid. “Ik haal voor mama dingen uit de ijskast of andere dingen die ze nodig heeft, haal de boodschappen uit de autokoffer en rijd haar rond met de rolstoel”, vertelt Jasper. In zijn klas houdt hij van de kringmomentjes en rekenen. ‘Ik doe graag rekenen, dat is leuk, ik hou niet echt van schijven. Bij het kringmoment zitten we in een cirkel en stelt de juffrouw soms verrassende vragen. Erg leuk.” Jasper houdt van de zee in Wenduine, muziek, basket, zwemmen, skateboarden en voetbal. “Ik ben fan van Club Brugge, Thibaut Courtois en Tessa Wullaert, die hier in de buurt woont. Zelf ben ik bezig aan het derde seizoen bij KOG Stasegem”, glundert Jasper. “Ik ben graag actief bezig. Ik heb een werkbank op maat en maak houten huisjes voor onze cavia’s en konijntjes. Ik speel ook graag met Legoblokken en maakte al auto’s en een grote boot in één dag. Soms mag ik mee met bouwvakker Chistoph Dekyvere, de vriend van mama’s zuster, met zijn vrachtwagen om te helpen mortel draaien en uit te scheppen. Ik hou ook van politie- en racewagens.” Leuk detail: “Ik eet graag frietjes met een eitje, boterhammetjes met choco en pistache- en chocolade-ijs.”

