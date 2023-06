Jasper (14) is Kinderkrak in Meulebeke

Jasper Bossuyt mag terecht een Kinderkrak genoemd worden voor zijn hulpvaardigheid. Jasper is de jongste zoon in het gezin met drie kinderen van Danny en Sabine Vanoverbeke. Jasper, bijna 15, is derdejaarsstudent Bedrijfsorganisatie aan het Regina Pacis instituut in Tielt. Hij is trommelaar bij de Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd. “Het is een toffe bende waarbij ik me thuis voel. Ik help jaarlijks bij de klaaspaardenbedeling, het voorbereiden van het winterconcert en bij andere activiteiten. Ook bij de Landelijke Gilde en de KLJ, waar mijn broer bestuurslid is, spring ik bij wanneer de vraag er is. Twee jaar geleden heb ik mijn ma enorm geholpen toen zij driemaal een hulpactie op touw zette voor de slachtoffers van de overstroomde gebieden in de Ardennen. Ik ben dan ook drie keer meegereisd om de hulpgoederen ter plaatse te verdelen. Bij het buurtfeest in onze straat steek ik ook heel graag een handje toe. Ik help graag andere mensen. Mijn pa is lid van heel wat verenigingen en ik help waar ik kan. Thuis ben ik graag in de weer in de keuken. Ik maak graag eten klaar en schuw dan ook het experimenteren niet. Nee, nog nooit klachten gekregen over mijn kookkunsten, integendeel!” (LB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023