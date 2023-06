Jarne (11) is Kinderkrak in Wervik

Jarne D’Hallewin (11) uit Kruiseke is bezeten door muziek. Dat zeggen zowel zijn ouders, als hijzelf. In het derde leerjaar begon hij met saxofoon te spelen en in het vierde leerjaar ging hij op een korte saxofoonstage in de kunsthumaniora te Laken (Brussel). Hij kwam thuis en vertelde zijn ouders dat hij in het middelbaar naar Brussel wou. Zijn wens werd werkelijkheid en ondertussen is Jarne zijn tweede jaar in de Brusselse middelbare school aan het afwerken in de richting klassieke muziek.

“Ik ben bezeten door muziek. Ik was al van kindsbeen af een grote fan van de accordeon, maar toen ik startte in de muziekschool in Beselare, moest ik van mijn ouders een instrument kiezen dat in deel uitmaakt van de harmonie. Dan viel mijn keuze al snel op de saxofoon en dat was zeker geen slechte keuze. Ik oefen elke dag een uur met mijn saxofoon. In het weekend oefen ik met het Beselaars jeugdensemble, dat verbonden is aan de muziekschool in Ieper, en tijdens de week oefen ik ook nog met een Brusselse muziekschool, los van mijn middelbare school. Ik doe het allemaal heel graag. Sinds vorig jaar ben ik ook begonnen met het uit elkaar halen van mijn instrumenten. Dat was in het begin wat prutsen, maar na verloop van tijd begon ik door te hebben hoe houtblazers in elkaar zitten. Ik heb ondertussen al saxofonen, dwarsfluiten en klarinetten ontleed. Ik schilderde een van mijn saxofonen uiteindelijk. Het grootste deel ervan in het blauw en de kleppen in het groen. Ik ben tevreden met het resultaat en ben van plan om binnenkort nog een saxofoon te schilderen. Later wil ik instrumentenvermaker worden.”

