Jana (7) is Kinderkrak in Deerlijk

De Mooimakers zijn een vertrouwd beeld in de gemeente. Drijvende kracht achter het initiatief, Simon Vanryckeghem, gaat heel geregeld op pad om het zwerfvuil op te ruimen. Heel vaak krijgt hij het gezelschap van dochtertje Jana, die het maar niets vindt dat zoveel mensen zoveel vuiligheid laten rondslingeren.

“Ik ga al een drietal jaar mee met papa. Samen gaan we op pad in de strijd tegen zwerfvuil”, stelt Jana Vanryckeghem (7), die samen met papa Simon en mama Insen De Laere in de Patrijsstraat woont en in het tweede leerjaar zit van de basisschool Berk & Beuk in Deerlijk. “Het is echt onbegrijpelijk. Je hebt alles piekfijn opgeruimd en enkele dagen later ligt het weeral vol papiertjes en vooral blikjes. Is het dan echt zo moeilijk om al het afval in de vuilnisbak te werpen?”

“We zijn heel fier op onze dochter. Ze staat altijd klaar om mij te vergezellen en met grijpers en vuilniszakken de rommel op te ruimen” zegt papa Simon. “Mijn klasgenoten weten dat ik vaak meehelp met papa. Ik ben best wel trots op wat we doen. Als ik niet met papa op weg ben, speel ik vaak in de tuin met mijn teckels Dino en Woody. Ik volg ook ballet en jazz bij Balletschool Raymonda”, eindigt Jana. (DRD)

