Jade (8) is Kinderkrak in Ruiselede

Jade woont met papa Davy en mama Nouchka Hosten sinds vier jaar in Ruiselede, in de Tieltstraat. Hij is afkomstig van Antwerpen, zij van Sijsele bij Brugge. Jade is leerling in de lokale basisschool De Kiem, waar haar mama lid is van het oudercomité.

Jade nam drie keer deel aan de scholenveldloop en won elke keer. Ze speelt ook volleybal bij Pervol en is gedreven creatief in de kunstacademie. Een drukbezet bezig bijtje. Allemaal best combineerbaar, omdat ze het met hart en ziel doet. “Trainen doe ik nooit voor het lopen. Ik denk dat mijn gestalte wel meespeelt bij de prestatie. Lange benen voor mijn leeftijd, zegt mama. Ik doe dat graag en ga hopelijk nog meer wedstrijdjes lopen en winnen. Een goede uitslag weerhoudt me er niet van me steeds opnieuw in te zetten. Misschien hier op de zaterdag van de kleine kermis in juni. Is het erfelijk, dat talent? Mijn pa liep in zijn jeugdjaren wel vaker, met relatief goede uitslagen. Straks beëindig ik het tweede jaar kunstacademie met vooral tekeningen maken en stapjes in de beeldende kunst. Mama volgde secundair kunstonderwijs in Brugge. Mee met de paplepel, die creatieve aanleg? Ik weet het niet. Is ook niet belangrijk, die verklaring… zolang ik me daar maar mag uitleven! Mijn ouders vinden het belangrijk, die integratie, en steunen me daarbij maximaal”, zegt Jade. (RV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks