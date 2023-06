Jack (9) is Kinderkrak in Bredene

Als het wat meezit, telt Bredene over enkele jaren misschien weer een olympiër. Jack Wachtelaer is namelijk, net als zijn papa Timothy, een verwoed skater. En, zo blijkt, daar ook meer dan gewoon getalenteerd in. “Ik skate al acht jaar”, vertelt Jack, die in het derde leerjaar van de Europaschool zit. “Dat is waar”, geeft papa Timothy aan. “Ik kocht zo’n miniskate toen hij één jaar oud was. Op zijn derde is hij er dan echt aan begonnen, en nooit meer gestopt.”

“Ik heb al wat wedstrijden meegedaan en er ook heel wat van gewonnen”, vertelt Jack trots. Jack skate intussen ook bij Skate Vlaanderen. Ze hebben daar een eliteteam opgericht van zo’n 15 skaters, die ze willen voorbereiden op deelname aan de Olympische Spelen. Jack was hen blijkbaar opgevallen en nu mag hij daar elke week drie keer gaan trainen.

Over vijf jaar hoort deelnemen aan de Junior Olympics zo al tot de mogelijkheden. “De kwalificatie voor de OS zelf zijn erg streng. Vandaar dat Skate Vlaanderen nu al een team wil klaarstomen. En vandaar ook het vele trainen”, aldus papa Timothy. “Dat vergt wat van Jack. Maar hij doet het goed. Ook op school.”

In de tuin staat sinds kort een uit de kluiten gewassen skateramp. “Skaten is leuk, je moet vooral durven. Vallen hoort erbij. Maar ik heb nog niks gebroken.” (MM)