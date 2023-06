Jack (6) is Kinderkrak in Wingene

Het gezin van Kevin Volon en Ellen Debel bestaat uit vijf kinderen. Jack is de oudste en de broer van Lily (2,5) en Max (4,5 maanden). Hij heeft nog een pluszus Nel (5) en een plusbroer Bas (2). Op 16 januari beviel mama Ellen van de kleine Max. Na haar bevalling moest ze meerdere keren in het ziekenhuis verblijven. “Dit was zeker niet evident. Gelukkig hielp Jack waar hij kon. Zoveel vrijwillige hulp van een kind van zes jaar, dat verwacht je niet.” Jack vertelt verder: “Toen mama zich ziekjes voelde, hielp ik heel veel mee. Ik speelde buiten met mijn zussen en broers om mama de rust te geven die ze nodig had. In onze tuin hebben wij een mooie glijbaan, schommel en zandbak en het is heel leuk om erin te spelen. Ik hielp de tafel zetten, ruimde op en stofzuigen deed ik ook. Wanneer mama boodschappen deed, ging ik mee om de kar te vullen en bij thuiskomst plaatste ik alles mooi op zijn plaats. Heel vaak kwam er een kinderoppas langs en maakte ik hen wegwijs.”

Jack is heel blij met de titel van Kinderkrak. “Ik had echt niet verwacht dat ik verkozen zou worden. Ik ben benieuwd naar de verrassing.” Mama vult nog aan: “Wij zijn supertrots op Jack en hij verdient het echt om eens in de kijker te staan. Wat Jack al allemaal deed, is ongelooflijk veel, veel te veel om allemaal op te noemen.” (NS)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023