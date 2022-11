Izegemse Sien Vanwijnsberghe kijkt uit naar 18de verjaardag: “Samen jarig met mijn broer”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen. Deze week: Sien Vanwijnsberghe uit Izegem.

Sien Vanwijnsberghe wordt deze maand 18 en daar is ze best blij om. Een verjaardag viert Sien nooit alleen, maar ze geniet wel altijd van de verwennerijen die er zijn op 26 november. Een feestje hoort daar natuurlijk zeker bij. Sien is de dochter van Leen Parmentier en Hans Vanwijnsberghe en de zus van Wout. Ze woont met haar gezin in de Odiel Spruyttestraat op de Bosmolens, maar tijdens de week zit ze op kot in Gent.

Je wordt deze maand 18, een verjaardag waar je al lang naar uitkijkt?

“Ik ben graag jarig en ben eigenlijk wel blij dat ik eindelijk 18 word, maar het is toch een verjaardag zoals een ander. Jaarlijks worden mijn oma’s en opa en mijn peter uitgenodigd voor koffie en taart, maar dit jaar komt er nog wat meer familie om te vieren. Daarnaast maakt mama ons lievelingseten, dat is ook wel fijn natuurlijk.”

Je hebt het over ‘ons’ lievelingseten, want jij viert je verjaardag nooit alleen?

“Neen, mijn broer Wout is ook op 26 november jarig. Hij is twee jaar ouder, maar we vieren dus al bijna 18 jaar onze verjaardag op dezelfde dag. Dat vonden wij als kind niet leuk en nu eigenlijk nog altijd niet. Er is maar één feest voor je verjaardag en je moet dat delen met iemand. We hadden het liever anders gezien, maar hoe ouder we worden, hoe minder vervelend het wordt. Als we samen naar een fuif gaan of we zijn met vrienden weg, dan moeten we soms wel allebei onze identiteitskaart bovenhalen om te bewijzen dat we echt wel op dezelfde dag jarig zijn.”

Je studeert momenteel in Gent, hoe bevalt je dat?

“Ik ben in september gestart met een master communicatiewetenschappen aan de universiteit in Gent. Het is natuurlijk helemaal anders dan Prizma campus College waar ik vorig jaar nog school liep, maar ik amuseer mij heel erg. Ik doe de richting echt graag en ik denk dat ik goed gekozen heb. Ik merk wel dat er heel wat werk bij komt kijken en dat het helemaal anders is dan eens voor een toets studeren. Na een feestje doet het al eens pijn om naar de les te gaan, maar ik probeer er zoveel mogelijk te zijn. Het kotleven in Gent is voor mij ook echt een geweldige ervaring. Ik amuseer me, al mis ik onze hond Sammy wel op kot!”

Je bent nu 18 en hebt nog een heel leven voor je. Wat zou je later graag doen?

“Ik zou heel graag iets in de mediawereld doen. Ik hoop dat ik die droom kan waarmaken, maar ik zie wel. Als ik mijn studies zonder veel problemen kan afwerken, dan kan ik nog alle kanten op.”

Wat doet een jongedame van 18 in haar vrije tijd?

“Ik zing bij Jeugdkoor Bosmolens en ik ben een hele fiere Chiroleidster. Ik kan mij echt uitleven in de Chiro. Ik ga daarnaast ook heel graag op reis. Met ons gezin gingen we ooit naar de VS en dat was een schitterende reis. Mocht ik ooit een wereldreis kunnen maken, dan zeg ik zeker geen neen.” (MV)