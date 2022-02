Izegemse Padvinders van Sint-Joris blazen 100 kaarsjes uit

De Padvinders van Sint-Joris hebben dit jaar wel een heel speciale verjaardag te vieren. 100 jaar geleden gingen ze van start in Izegem. De Scoutsjongens laten die verjaardag natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en openen op 5 februari een museum in hun lokaal. Daarnaast hebben ze ook nog andere evenementen op hun agenda staan.

In maart 1922 was er voor het eerst sprake van de Padvinders van Sint-Joris in Izegem. Heel wat jongens trokken er op zaterdag naar de scoutswerking en beleefden er een fijne middag. 100 jaar later bestaan diezelfde Padvinders nog altijd. Wekelijks komen heel wat jongens samen in de gebouwen in de Nederweg 113, naast de Colruyt. “We zijn natuurlijk heel trots dat we 100 jaar Padvinders mogen vieren. Het is een unieke verjaardag en die kunnen we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan.” begint Jarne Surmont. Jarne is samen met Maxim Vandaele en Wannes Sercu groepsleider van de Padvinders. “We willen van dit jaar een speciaal feestjaar maken met verschillende activiteiten. Hopelijk strooit corona niet te veel roet meer in het eten en kunnen we het programma dat we voor ogen hebben afwerken zoals we willen.”

Rijke geschiedenis

De Padvinders van Sint-Joris gingen vermoedelijk op 1 maart 1922 voor het eerst van start. Heel wat Scouts en oud-Scouts kennen de foto van de vier stichters, maar Bart Blomme van Heemkundige Kring Ten Mandere weet dat dit niet helemaal klopt. Op de stichtingsvergadering waren heel wat meer mensen aanwezig. Eugène Beernaert werd de eerste hoofdleider. Hij kreeg in 1922 hulp van Edmond Sintobin, Florent Deldycke en Louis Bourez, maar ook tal van andere jongens engageerden zich bij de Padvinders. Wat volgt is een rijke geschiedenis met heel veel activiteiten en veel leden die de revue passeerden. Heel wat Izegemse jongens denken met een grote glimlach terug aan hun eigen Scoutstijd.

De Padvinders hebben op vandaag een mooie groep leden en ook een groep van om en bij de 20 leiders. “We zijn heel trots dat onze vereniging nog altijd bestaat en dat er een eeuw later nog wekelijks jongens naar de Scouts komen. De oud-Scouts houden nog steeds contact en zien elkaar geregeld op activiteiten. Scout ben je voor het leven, die jeugdjaren samen met anderen scheppen echt een hechte band.” oppert Jarne.

Scoutsmuseum

“Op zaterdag 5 februari openen wij ons eigen Scoutsmuseum in onze gebouwen in de Nederweg. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen”, klinkt het. “Het museum bestaat uit allerlei objecten en foto’s uit de voorbije 100 jaar. Zo hebben we heel wat boeken, materiaal en komt er ook projectie. We stallen alles mooi uit en zorgen voor een mini-kampplek. Het wordt zeker de moeite om eens te komen kijken, al is het maar te zien of je geen bekende gezichten herkent op de vele foto’s ziet die we hebben.”

Het museum is open van 10 tot 23 uur op 5 februari. Burgemeester Bert Maertens, die zelf jaren fervent Scout was, komt om 13.30 uur een toespraak houden. “We volgen uiteraard de coronamaatregelen die van tel zijn. Daarna verdwijnt onze collectie weer voor een paar weken om dan in maart naar de bibliotheek te verhuizen. Daar is ons museum dan nog een maand lang te bezoeken.”

“We konden heel wat materiaal en foto’s uit ons eigen archief halen, maar via een oproep kregen we ook het een en ander van oud-leden en sympathisanten. We werken met een vrije bijdrage op 5 februari. Alle kleine beetjes zijn welkom en komen onze leden ten goede, maar het is ook niet verplicht om iets te betalen. Dat is volledig vrijblijvend. We openen voor de gelegenheid een winterbar zodat je na je bezoekje aan het museum even kan bijpraten met een drankje.”

Dagevenement

Het museum is niet het enige wat de komende maanden op het programma staat. “We organiseren op 29 april een barfeest en op 30 april een dagevenement voor alle jeugdverenigingen uit Izegem. ’s Avonds is er dan een avondfeest voor oud-Scouts. We beloven er een heel mooi weekend van te maken.” (Melissa Vanwijnsberghe)