Izegem heeft nieuwe kindergemeenteraad

Axelle Demeyere (11) is de nieuwe kinderburgemeester van Izegem. Ze nam de sjerp over van Manoe Folens (12) die de taak een jaar lang uitvoerde. “Probeer er vooral van te genieten”, gaf ze haar opvolgster een tip.

De kindergemeenteraad in Izegem is een vaste waarde geworden. Elk jaar opnieuw wordt die verkozen uit kinderen uit de basisscholen en net zoals bij hun volwassen collega’s-politici gaat er een campagne aan vooraf.

Voor Axelle Demeyere kende die een gunstige afloop. Niet alleen werd ze afgevaardigd om in de kindergemeenteraad te zetelen, ze werd ook aangesteld tot kinderburgemeester. “Mijn droom is uitgekomen. Ik had gehoopt dit ooit te kunnen doen. Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen, zo groot was de spanning.”

Als een volleerd politicus sprak ze de opgekomen menigte van ouders, echte gemeenteraadsleden en kinderen toe. “Ik ben echt iedereen dankbaar die op mij gestemd heeft. Ik ben superblij”, sprak ze zonder moeite. Van haar voorgangster, Manoe Folens, kreeg ze de burgemeesterssjerp omgord. “Als ik Axelle één tip mag geven: geniet ervan het zijn echt prachtige momenten dat je meemaakt. Ik mocht een koppel helpen trouwen, was aanwezig in het Huis van de Sint, woonde vergaderingen bij, …”

Thema milieu

Als schepenen krijgt de nieuwe kinderburgemeester Saar Degryse (vrije tijd), Lasse Vandevelde (milieu) en Jérôme Holvoet (welzijn) naast zich. Ze hebben al hun eerste bijeenkomst achter de rug, waar het thema milieu aangekaart werd. Het leidde tot diverse ideeën. “En deze zijn heel belangrijk”, stipte de echte schepen van Jeugd Virginie Derumeaux aan. “Uit alle voorstellen die vanuit de kindergemeenteraad komen, selecteren we er één die daadwerkelijk uitgevoerd wordt.”

“Het voorstel van vorig jaar was de bouw van een boomhut”, nam burgemeester Bert Maertens over. “Die laten we binnenkort bouwen. Niet zomaar iets in elkaar flansen, maar door een aannemer die in boomhutten gespecialiseerd is.”

Axelle Demeyere kijkt er al naar uit om die te mogen openen. “Izegem is al een leuke stad om in te wonen en we gaan er alles aan doen om het hier nog veel leuker te maken”, besluit ze.

