Iulia (10) is Kinderkrak in Brugge

Iulia Paunoiu (10) uit Sint-Kruis, vijfdejaars in De Pannebeke in Sint-Jozef, waar zij de richting ‘STEM’ volgt, nam al twee keer met succes deel aan de technologiebeurs in Technopolis. In 2021 maakte ze een slimme pillendoos, met een elektronisch alarm.

“Ik maakte die voor mijn oma, want zij moet veel medicijnen innemen. De doos maakt een geluid op het moment dat er een pil geslikt moet worden”, vertelt Iulia. Zij ontwierp de software die het alarm activeert, maar het programmeren is niet zo simpel voor oma. Dus daar steekt ze ook een handje toe.

Iulia’s tweede uitvinding, een slim leerbord dat in april de prijs voor het creatiefste project won op de technologiebeurs, is makkelijker te hanteren. “Ik heb een milieuquiz gemaakt. Met een elektronisch potlood moet je antwoorden op de vragen aanduiden. Bij juist of fout hoor je een ander geluid. Het kan in de klas gebruikt worden, zoiets is leuker dan saaie lessen op papier. Ik heb ook al vragen over ons zonnestelsel gemaakt.”

Modeshow

Iulia is een van de weinige meisjes die codeert en programmeert. “Op de technologiebeurs tref je vooral jongens. Hoog tijd dat meer meisjes interesse tonen! Elke zaterdag volg ik een gratis atelier van coderDojo Belgium. Ik droom van een job waarin ik kan programmeren, de wereld heeft zo’n mensen nodig. Volgend jaar wil ik met vriendinnen een modeshow programmeren in Technopolis.”