“Is’t nog ver?” De Onderwegstrook maakt autoritten voorspelbaarder en aangenamer voor kinderen

De dochter van Frauke Cosaert (47) heeft een mentale beperking en autisme. Lange autoritten waren steeds een beproeving voor het gezin tot Frauke met een papieren lint de ritten opdeelde in blokken. “Na bijvoorbeeld elk uur of elke 50 kilometer mocht Marie een figuurtje afknippen. De duur van de rit werd tastbaar. De Onderwegstrook was geboren.”

Uitdagingen als zorggezin

Frauke geeft les in de graduaat orthopedagogische begeleiding in VIVES Kortrijk. Ze is getrouwd met Pieter Theys (50) en mama van Gust (23), Marie (21) en Miel (20). In 2020 kwam haar boek ‘Zorgenmeisje’ uit. “Daarin deel ik ons verhaal als zorggezin, van de geboorte van Marie tot ze 18 werd. Het is een verhaal met eigen ervaringen, drempels waar we tegenaan lopen, maar zeker ook onze kleine gelukjes die we koesteren.” Recent zette Frauke de Onderwegstrook op de markt. “Onze gezinsreizen waren indertijd altijd extra pittig omwille van de lange autoritten. Marie haat het om lang in de auto te zitten en omwille van haar mentale beperking en autisme uit ze haar frustraties in schreeuwen en brullen. Hopeloos gingen we op zoek naar een oplossing om de rit haalbaar te maken. ’s Nachts vertrekken, dvd’s, schermpjes, cadeautjes, … het interesseerde haar allemaal geen zier. Als ze het gehad had, had ze het gehad”, vertelt Frauke.

“Zonder cijfervaardigheden zeggen kilometers of uren kinderen niets. Met de strook maak je tijd grijpbaar”

“Visualisaties helpen haar enorm en geeft haar veel rust. Zo gebruiken we bijvoorbeeld ook een weekschema thuis. Met visuele tools proberen we het onvoorspelbare voorspelbaar te houden. Zo kwam ik 15 jaar geleden op het idee om op een lang papieren lint een aantal tekeningen te maken. We deelden onze rit op in een aantal blokken van bijvoorbeeld een uur of 50 kilometer en na elke blok mocht ze een figuurtje afknippen. Op die manier kon ze zien dat de rit telkens korter werd. Dit maakte de duur van de rit tastbaar waardoor autoritten een heel stuk aangenamer werden. Zonder cijfervaardigheden zeggen kilometers of uren kinderen niets. Met de strook maak je tijd grijpbaar.”

Zwaluw Marjet en haar vriendjes

Haar vader Reginald moedigde haar aan het idee op de markt te brengen. “Maar ja, een eenvoudig papieren product naar buiten brengen, hoe begin je daar aan? Ik kan wel wat tekenen, maar geen illustraties maken. Mijn idee sluimerde een heel aantal jaren tot het moment dat Hanne Luyten haar boterhamdoosbriefjes op de markt gooide. Toen vond ik de moed om er eindelijk iets mee te doen. Ik contacteerde Evelien Rahm van BALOU ontwerpstudio die de heerlijke illustraties voor Hanne maakte. Er was direct een klik en zij slaagde erin om mijn idee in prachtige tekeningen om te zetten. De Onderwegstrook werd werkelijkheid. De mascotte is zwaluw Marjet en samen met haar vriendjes maakt zij je autoritten een stuk fijner.”

De strook bestaat uit negen illustraties die je na elke blok kan afscheuren. Op de achterkant staat telkens een opdracht die je in de auto kan uitvoeren zoals ‘vertel elk om de beurt wat je zou doen als je kon vliegen’, ‘zoek 5 auto’s met een L en 5 auto’s met een andere sticker op de achterruit (maak het moeilijker door telkens een auto in een andere kleur te zoeken)’ en ‘noem 5 dingen waar je aan denkt bij het woord: kledingstukken’. De afgescheurde kaartjes kan je in het handige ‘Marjetdoosje’ bewaren zodat je de opdrachten later nog een eens kan uitvoeren.

Frauke is vrijwilliger bij Magenta, voor ouders van kinderen met extra zorgnoden. “Ik geef er workshops, op die manier ken ik veel gezinnen met dezelfde uitdaging. Ik stuurde hen verschillende proefdrukken en kreeg steeds positieve reacties. Via mijn webshop www.wervelkind.be kan je de Onderwegstrook aankopen.” In één pakket zitten zeven verschillende onderwegstroken, telkens met andere opdrachten, voor 20,95 euro inclusief verzendingskosten. “Ik ben ook nog op zoek naar mensen die het in hun winkel willen aanbieden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan A.S.Adventure, boekenwinkels of kinderzaken. Ik hoop dat tegen de reizen beginnen de Onderwegstrook gekend is. Moest het aanslaan dan zijn de volgende stappen bijvoorbeeld een wandelstrook of vliegstrook. Er zit potentieel in het concept”, besluit Frauke.