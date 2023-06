Irene (13) is Kinderkrak in Pittem

Irene Callens heeft al van jongs af aan de voetbalmicrobe te pakken. “De passie voor het voetbal kreeg ik via mijn broers. Ik begon te voetballen bij de U6 van KSV Pittem, bij trainer Luc en Anthony. In Pittem heb ik vele jaren gevoetbald met en tegen jongens.” Zo’n twee jaar geleden maakte Irene de overstap naar de meisjesploeg van Zulte Waregem. “Ik wist al snel een plekje in het team te bemachtigen. Momenteel spelen we wedstrijden tegen zowel jongens- als meisjesploegen. Volgend seizoen kan ik meetrainen met de U16.”

Irene won met Zulte Waregem heel wat wedstrijden en tornooien, waarbij de eindwinst van het tornooi in Barcelona het hoogtepunt was. “Omdat we onze verplaatsing en verblijfskosten zelf moesten betalen, verkochten we pannenkoeken. In het begin van het tornooi wilden we vooral genieten en ervaring opdoen omdat we met onze U13-ploeg moesten spelen tegen U16-ploegen. Naarmate onze kansen op eindwinst stegen, nam de spanning toe. Het was dan ook een hele ontlading om de Copa Costa Brava binnen te halen. In een ander tornooi in Ursel werd ik verkozen als speelster van het tornooi.” Irene, die les volgt aan Groenhove in Waregem, hoopt om later Red Flame te worden. “Als ik er klaar voor ben, zal ik deelnemen aan de detectiewedstrijden van de Red Flames en zal ik er alles aan doen om mijn kans te grijpen.” (TV)