Internen stappen door straten van Roeselare tijdens eerste lichtjestocht ‘Internaten in vuur en vlam’

Woensdagavond ging in het centrum van Roeselare de eerste Lichtjestocht ‘Internaten in vuur en vlam’ door. Meer dan honderd internen stapten door enkele straten van Roeselare om te eindigen op de site van campus Zuid voor een slotmoment met veel licht en pannenkoeken.

Het evenement werd georganiseerd in kader van Lichtmis. Vorig schooljaar werd binnen de scholengroep Sint-Michiel een pastorale werking uitgebouwd. Daarbij leerlingen uit verschillende scholen binnen de scholengroep. De jongeren ontwierpen een affiche en werken rond het jaarthema ‘Led it be’. Aan de hand van verschillende activiteiten rond het thema ‘Led it be’ vragen de jongeren aandacht om licht en vertrouwen uit te stralen.