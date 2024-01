Inschrijvingen voor vakantieaanbod stad Oostende starten op 18 januari

Naar goede gewoonte valt er ook in 2024 weer heel wat te beleven voor de Oostendse jeugd tijdens de vakantieperiodes in het voorjaar. Naast de speelpleinwerking PleZAND en de sportkampen wordt in de krokus- en paasvakantie ook de zonnetjeswerking opnieuw georganiseerd. Tijdens de paasvakantie opent de Tienerwerking zijn deuren op een nieuwe locatie: ‘t Bosjoenk. De inschrijvingen starten op donderdag 18 januari.

Kinderen met geboortejaar 2012 tot en met 2020 kunnen de komende vakantieperiodes naar hartenlust spelen en ravotten bij pleZAND, de speelpleinwerking van de stad. In de krokusvakantie wordt dit georganiseerd in Vrijetijdscentrum Duin en Zee en kunnen gezinnen gebruik maken van de speelpleinbus die de kinderen oppikt in de verschillende wijken. Tijdens de paasvakantie vindt pleZAND plaats in de wijken Centrum, Mariakerke en Vuurtorenwijk.

Jongeren met geboortejaar 2009 tot en met 2011 kunnen dan terecht bij de Tienerwerking op de nieuwe locatie in ’t Bosjoenk en kinderen met een zorgvraag of grotere structuurbehoefte kunnen zich tijdens beide vakanties volledig uitleven met de speelpleinwerking in de Zonnetjeswerking. Voor de voor- en naopvang van de speelpleinwerking wordt ook opnieuw samengewerkt met de Buitenschoolse Kinderenopvang. Een dag pleZAND kost 8 euro voor inwoners van de stad en 22 euro per dag voor niet-inwoners.

Omnisportkampen

Met de omnisportkampen worden twee actieve weken aangeboden voor kinderen die geboren zijn in de periode 2012 tot en met 2017. In de krokusvakantie wordt onder deskundige leiding kennisgemaakt met tal van bekende en minder bekende sporten. Het sportkamp in de paasvakantie zal volledig in het teken staan van de Olympische Spelen in Parijs en wordt afgesloten met een heuse jeugdolympiade. Een week sportkamp kost 50 euro voor inwoners van de stad. Niet-inwoners betalen 100 euro.

Inschrijven

Op donderdag 18 januari om 18 uur gaan de inschrijvingen van start. Zowel voor de sportkampen als voor de speelpleinwerking kan dit voortaan via één digitaal platform. Voor ouders die voor de beide activiteitentypes wensen in te schrijven wordt de procedure op die manier aanzienlijk vereenvoudigd.

Door deel te nemen aan het vakantieaanbod kunnen de kinderen punten sparen met de UiTPAS, de spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd. De gespaarde punten kunnen ze dan inruilen voor mooie voordelen, zoals korting, een gratis drankje, gratis tickets of een gadget. Wie over een UiTPAS aan kansenatarief beschikt, geniet van 80 procent korting op de prijs van het vakantieaanbod van de stad.