‘Ingelmunster Land’ vervangt ‘Spel Zonder Grenzen’

Dit jaar organiseert de KLJ op zondag 24 juli geen ‘Spel Zonder Grenzen’, maar wél ‘Ingelmunster Land’ in de loods van de familie Vergote in de Krekelstraat 80.

De feestdriedaagse begint al op vrijdagavond 22 juli met de bekende reuze-barbecue, georganiseerd in samenwerking met FERM en de Landelijke Gilde. Voor het vlees zorgt traiteur Jimmy, voor de lekkere verse groentjes de dames van FERM. Eén eetkaart kost 18 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen. Eetkaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van de KLJ, LG, FERM of telefonisch bij Warre Houthoofd (0476 03 01 40). Voor de jeugd is een springkasteel voorzien.

Genieten

Op zaterdag 23 juli begint vanaf 21 uur de far(m) west Party of de ideale zomerfuif, midden in de zomer met lekkere drankjes en leuke muziek. Een ideale activiteit om nog eens ten volle te genieten van zowel de vakantie of het weekend. De aanwezige DJ’s zijn Matt Desire, Bonny en Vjeetn. Discovery Projects zorgt voor de ideale belichting en special effects zodat dit een feestje zal worden om niet te vergeten. Alle bandjes zijn te verkrijgen aan de toegang voor slechts 8 euro.

Op zondag 24 juli zorgt de KLJ voor een nieuw concept met ‘Ingelmunster Land’ of een tractor/truck/camion-wijding met zomerbar. Start om 10 uur en dit eveneens in de Krekelstraat 80. Eerst volgt er een mooie wijding voor al de deelnemende voertuigen. Iedereen is welkom. Kom je niet voor de wijding, dan kan je genieten in de zomerbar. Voor de hapjes staat Tom Worst in. DJ Deniero zorgt voor de muziek. (Patrick D.)

Info en inschrijvingen: Warre Houthoofd, 0476 03 01 40.