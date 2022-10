IN KAART Zo wordt Dag van de Jeugdbeweging in jouw gemeente gevierd

Vrijdag 21 oktober is de hoogdag voor alle jeugdbewegingen van het land. Menig lid en leider van KSA, Scouts, Chiro, KLJ, Jeugd Rode Kruis etc. dragen op deze dag trots hun uniform naar school of het werk. Op verschillende plaatsen wordt er van die dag gebruik gemaakt om al die vrijwilligers eens in de bloemetjes te zetten.

De dag goed inzetten én afsluiten

In 24 West-Vlaamse gemeentes wordt minstens één activiteit georganiseerd voor Dag van de Jeugdbeweging. In de meeste gevallen gaat het over een ontbijt, maar sommige lokale besturen en verenigingen pakken ook uit met een spelletjesnamiddag, fuif… Raadpleeg onderstaande kaart om te ontdekken hoe Dag van de Jeugdbeweging in jouw stad of gemeente wordt gevierd.