In Brugge gaan kinderen niet één dag maar de hele maand buiten spelen

Woensdag werd in het Graaf Visartpark in Brugge de nationale buitenspeeldag gevierd, maar daar blijft het niet bij. De missie is om een hele maand buiten te spelen.

“In Brugge pakken we de dingen graag groots aan. Na de geslaagde campagne van vorig jaar gaan we opnieuw niet één dag maar een hele maand buitenspelen! Van 20 april tot 20 mei kan je deelnemen aan heel wat verschillende activiteiten en workshops. Alle kinderen uit Brugge worden één grote buitenspeelbende”, klinkt het enthousiast uit de mond van schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Leer skaten

Alle activiteiten, workshops en acties staan gebundeld op jong.brugge.be/buitenspeelbende. Je kan elke week meespelen op woensdag, zaterdag en zondag. Woensdag verzorgt Circusatelier Woesh circusworkshops, kan je leren skaten in het indoor skatepark Beastwood en vriendjes uitdagen om met gekke fietsen te rijden. Zaterdag kan je creatief aan de slag bij Skriewer en meespelen in de arena van Larie en ape(n)school. Zondag kan je doorbrengen in het bos, waar je een kamp kan bouwen en naar magische verhalen kan luisteren.

Buitenspeelkwartet

Alle kinderen van 6 tot 12 jaar ontvangen deze week ook een buitenspeelpakket in de bus. “Daarin zit een kalender met alle activiteiten en enkele kaartjes van het buitenspeelkwartet. Door te ruilen met hun vrienden, of naar de activiteiten te komen, kunnen ze alle kaartjes verzamelen en kwartet spelen. De spelletjes op de kaartjes nodigen uit om altijd en overal buiten te spelen. Fien zorgde voor de unieke illustraties”, aldus schepen Goderis.

130 plekken

Goed om weten is ook dat je met de vernieuwde online speelkaart makkelijk op zoek kan gaan naar een buitenspeelplek in jouw buurt. Keuze genoeg trouwens, want in Brugge zijn er meer dan 130 buitenspeelplekken, van speelpleinen tot sportplekken en van skatespots tot speelbossen. (CGRA)