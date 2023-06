Ilona (14) is Kinderkrak in Dentergem

Ilona Dhaenens was zes jaar toen ze haar eerste stappen op de atletiekpiste zette. Ondertussen is de Oeselgemse atlete uitgegroeid tot een van de grootste sprinttalenten van ons land. “Vorig jaar werd ik als eerstejaars cadet Belgisch kampioene op zowel de 100m als op de 200m. Ook dit jaar sta ik bovenaan de nationale ranglijst. Ik ben momenteel ook vijfde aller tijden op de 100m bij de cadetten meisjes en het zou super zijn om de top drie binnen te duiken. Daarvoor moet ik deze zomer dan wel onder de 12 seconden lopen. Ik ben aangesloten bij de club AC Deinze en daar voel ik me bijzonder goed. Ik train er momenteel heel allround voor de meerkamp. Vanaf volgend jaar zal ik moeten kiezen op welke nummers ik specifiek zal focussen.”

“Als scholier hoop ik me te kunnen plaatsen voor mijn eerste internationaal kampioenschap, de EYOF (European Youth Olympic Festival), en op lange termijn droom ik uiteraard van de Spelen en een plaatsje bij de Belgian Rockets.” Ilona deelt haar passie voor atletiek met haar jongere zus Lucie, maar ze krijgt ook veel steun van haar ouders en haar oudere broer Jarne. “Ik ben heel vereerd dat ik werd verkozen tot Kinderkrak. Atletiek is mijn hobby en mijn passie en verder sta ik daar niet zoveel bij stil. Het blijft wel een beetje vreemd te weten dat heel wat mensen mij volgen en voor mij supporteren.” (GD)