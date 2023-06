Ieperse speelpleinwerking Sporrewoan bestaat 55 jaar en zoekt vers bloed: “200 kinderen op topdagen”

Speelpleinwerking Sporrewoan mag op 1 juli 55 kaarsjes uitblazen. Om de werking op lange termijn te garanderen, organiseerde ze een infomoment.

Rebecca Dehaene (27) is deskundige jeugd en ze is verantwoordelijk voor onder meer de speelpleinwerkingen, de speelterreinen, de buitenspeeldag en de tienerwerking. “Ik ben een echte Ieperse en doe deze job nu vijf jaar”, vertelt ze.

Haar kantoor is in de Fochlaan, maar tijdens de zomermaanden en andere vakanties verhuist ze traditioneel voor even naar de Fenix. Dan is er speelpleinwerking Sporrewoan voor kinderen van 3 tot 15 jaar. “We verwelkomden de voorbije zomer gemiddeld 160 kinderen, op topdagen zijn er dat 200 tot 230. Daar zijn natuurlijk voldoende animatoren voor nodig.”

Verrijkend

“Voor dit jaar zijn er nog genoeg mensen, maar we wilden via een infomoment toch al proactief te werk gaan om vers bloed te vinden en de werking op lange termijn niet in het gedrang te laten komen. Volgend jaar zijn er veel animatoren die de stap naar het hoger onderwijs zetten. We beschikken momenteel over 70 animatoren. Ik merk in naburige steden en gemeenten dat ze ook op zoek gaan naar nieuwe mensen en dat die zoektocht niet altijd gemakkelijk verloopt. Het is en blijft vrijwilligerswerk en de jongeren hebben veel te doen in de vakanties. Zelf heb ik het ook gedaan vanaf mijn 15de. Ik vind het heel verrijkend voor je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de zomer voorzien we activiteiten op het domein zelf, maar we gaan ook af en toe op uitstap naar bijvoorbeeld een pretpark of een kinderboerderij.”

Op 1 juli viert Sporrewoan, dialect voor deugniet, feest. Het blaast 55 kaarsjes uit. “Ons speelplein startte oorspronkelijk als een naoorlogse religieuze aangelegenheid. Onder leiding van E. H. Verdonckt werden er activiteiten georganiseerd ‘ten bate van de ziel van het kind’. In 1968 nam de Ieperse jeugdraad het speelplein over en bouwden ze een vooruitstrevende werking uit. We kregen de eerste betaalde speelpleinwerker en in 1970 ontwierpen en bouwden onze animatoren zelf het eerste Robinsonplein van Vlaanderen. Ons speelplein zorgde verder voor het ontstaan van jeugdhuis JOC in 1973 en in de jaren tachtig volgde de Ieperse Sportanimatie. In 1995 kreeg onze werking de naam die we nu allemaal kennen: Sporrewoan. Op zaterdag 1 juli organiseren we een gigantisch verjaardagsfeest om ons lange bestaan te vieren. Alle kleine en grote sporrewoans van Ieper en omstreken zijn welkom. We voorzien tal van activiteiten zoals springkastelen, een gocartparcours, animatie, workshops en een bar. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er tussen 14 en 20 uur een onvergetelijke en nostalgische dag van te maken.”

Betaalbaar spelen

De zomerwerking is er elke weekdag van maandag 3 juli tot en met dinsdag 29 augustus van 7.45 tot 17.30 uur. Gesloten op 21 juli, 14 en 15 augustus, 30 en 31 augustus. Voor een dag betaal je 5 euro, voor een week 20 euro, voor een maand 70 euro en voor de volledige periode 120 euro. Je kan een warme maaltijd eten tegen een democratische prijs. (API)

Meer info: www.sporrewoan.be