Idriss Jirani is kinderburgemeester van Alveringem

Door toedoen van schepen Dries Decorte (CD&V) wordt in Alveringem twee of drie keer per schooljaar een kindergemeenteraad georganiseerd. Het is Simon Tertooy van de gemeentelijke jeugddienst die aan vijftien leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hun mening vraagt over thema’s als spel, activiteiten en verkeersveiligheid en daarvan nadien een verslag opmaakt. Er waren negen kandidaten voor de rol van burgemeester, maar het was Idriss Jirani, een pientere jongen uit de Izenbergestraat in Leisele wiens naam werd uitgeloot. Na afloop van de vergadering gingen alle aanwezigen aan het gemeentehuis voor ons op de foto. (foto AB)