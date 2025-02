Ideeën en helpende handen genoeg, maar voorlopig geen trekkers voor jeugdhuis in Moorslede

In Den Teirlink vond op woensdagavond 12 februari een infoavond plaats omtrent de toekomst van het jeugdhuis op de Marktplaats in Moorslede. Een vijftiental geïnteresseerden tekenden present. “Verschillende mensen willen helpen en er zijn ideeën, maar voorlopig ontbreekt het ons nog aan trekkers”, zegt schepen van Jeugd Jürgen Deceuninck (STERK).

Het Moorsleedse jeugdhuis Den Teirlink staat inmiddels al een halfjaar leeg, nadat het vorig bestuur er mee stopte. Het gemeentebestuur hoopt zo snel mogelijk een invulling te geven aan het pand, maar hoopt vooral dat het jeugdhuis gewoon haar werking er kan verder zetten. De voorbije maanden vonden er in het gebouw al enkele evenementen plaats. Zo was er de pannenkoekenbak ten voordele van het personeel dat binnenkort deelneemt aan de 100 kilometer ten voordele van Kom op tegen kanker en na de installatievergadering van de gemeenteraad konden de politici er samen met hun familie en vrienden genieten van een drankje.

Gesprekken met jeugdverenigingen

De gemeente had de voorbije maanden al gesprekken met de verschillende plaatselijke jeugdverenigingen. Woensdagavond organiseerde de jeugddienst een infoavond omtrent de toekomst van het jeugdhuis.“Een vijftiental mensen, zowel jongeren als ouderen, tekende present. Er waren verschillende goede ideeën. Het is duidelijk dat er heel wat helpende handen zijn om het jeugdhuis verder te zetten, maar echte trekkers zijn er spijtig genoeg nog niet”, zegt schepen van Jeugd Jürgen Deceuninck (STERK). Hij hoopt dat er toch nog extra mensen het heft in handen nemen en van het jeugdhuis terug de bruisende plek van weleer maken.”

Overkoepelend netwerk van jeugdhuizen

De jeugddienst buigt zich de komende periode over de verschillende voorstellen en ideeën. “Daarnaast gaan we ook overleggen met Formaat, het overkoepelende netwerk van jeugdhuizen, om te kijken wat er mogelijk is.” Wie zelf nog ideeën heeft omtrent de toekomst van het jeugdhuis kan terecht bij schepen Jürgen Deceuninck of de jeugddienst.