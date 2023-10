IBO ‘t Berenhuisje in Meulebeke viert 30ste verjaardag tijdens Week van de Kinderopvang: “Hier zijn maar liefst 567 kinderen ingeschreven”

Woensdag vierde IBO ’t Berenhuisje in Meulebeke zijn dertigste verjaardag met een grote opendeurdag, kleurwedstrijd en spelletjesnamiddag in de verschillende zalen van OC Vondel.

Van 9 tot en met 15 oktober viert VVSG – De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – de Week van de Kinderopvang. Met het thema ‘Bedankt Sterkmakers!’ wil men alle begeleiders en medewerkers binnen de sector in de bloemetjes zetten. Dat is ook het geval in IBO ‘t Berenhuisje. “Als dank voor hun dagelijkse en enthousiaste inzet verwennen we onze medewerkers met een geschenkje, een vormingsdag en een gezellig ontbijt op vrijdag”, vertelt Petra Bouckhuyt, coördinator van de buitenschoolse kinderopvang in Meulebeke.

“Bovendien kunnen de ouders een complimentenkaartje afgeven. Ook online is dat mogelijk via de complimentenbutton [https://www.opgroeien.be/bedankbuttons/weekvandekinderopvang] met als adres kinderopvang@meulebeke.be. We ontvangen ook spontane cadeautjes en heel wat leuke tekeningen van onze kinderen.” IBO ‘t Berenhuisje heeft nog een extra reden om feest te vieren. De organisatie viert namelijk haar dertigste verjaardag.

Woensdagmiddag werden de deuren opengesteld voor alle ouders. “De bezoekers kunnen even terug in de tijd bij onze fototentoonstelling. Ondertussen genieten de kinderen van een grote spelletjesnamiddag met tal van volksspelen. We organiseren ook een kleurwedstrijd. De kleurplaat kan je hier, in de bib en in het gemeentehuis ophalen. Iedereen kan deelnemen tot 27 oktober.”

In toren ontmoetingscentrum

‘t Berenhuisje zag het levenslicht in 1993. “Ondertussen staan er meer dan 6.200 dagen en 55.000 opvanguren op de teller”, duidt schepen van Kinderopvang Rik Priem (ZorgSaam). “Meulebeke was een van de eerste Vlaamse gemeenten die een buitenschoolse kinderopvang inrichtte voor jongeren uit het kleuter- en lager onderwijs. Zo kunnen gezin en arbeid, vrije tijd en sociale inzet harmonieus gecombineerd worden.”

In 1993 vond de opvang plaats in de ruimte achter de cafetaria van OC Vondel. Drie jaar later werd de naam ‘t Berenhuisje in het leven geroepen. “Vanaf 2001 werd de werking gerealiseerd op de eerste verdieping in de toren van het ontmoetingscentrum. Het werd een nieuwe, ruime locatie aangepast aan de moderne speelbehoeften van het kind, met verschillende speelhoeken binnen én een grote buitenruimte op het terras.”

380 gezinnen

“Naar werking toe evolueerde ‘t Berenhuisje van een opvang waar kindjes bewaakt werden tot een opvang met een pedagogisch project, dat aandacht schenkt aan de ontwikkeling van ieder kind. Momenteel zijn er 380 gezinnen en 567 kinderen actief ingeschreven”, besluit schepen Priem.