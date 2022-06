Ian (14) is Kinderkrak in Koekelare

Ian Ampoorter is veertien, woont in de Steenovenstraat 4 en zit op school in het Margareta Maria Instituut.

Dat hij Kinderkrak is geworden, dankt hij aan zijn motorcrosstalent. Hij heeft een contract bij het DVS Junior Racing KTM Team en racet in het Europees kampioenschap 85cc, waar hij op de vijfde plaats staat; Ian kijkt alvast ook uit naar het wereldkampioenschap, eind augustus in Finland. “Als ik goed presteer, krijg ik volgend jaar in de 125cc-klasse misschien ook ondersteuning.”

Hij is blij en trots dat hij tot Kinderkrak is uitgeroepen. “Vooral omdat motorcross bij jongeren van mijn leeftijd veel minder bekend is, zeker in vergelijking met voetbal en wielrennen. Ik hoop dat motorcross meer aandacht krijgt in de media en dat er nog jonge mensen zich aan die sport wagen.” Ian zou van motorcrossen graag zijn beroep maken. “Maar ik wil ook iets achter de hand hebben als dat niet zou lukken. Daarom ga ik volgend schooljaar naar de sportschool in Torhout, met de bedoeling er een diploma sportleerkracht te halen.”

“Ik wil mijn school danken, die het mogelijk maakt dat ik kan trainen en aan internationale wedstrijden deelnemen. En Pierre Schroyen en Jens De Kegel, voor alle begeleiding en technische bijstand. En natuurlijk ook mijn mama en papa en mijn zus Illiona, en opa Rudy, en alle familie en vrienden die voor mij supporteren.” (EV)

