Huupke (12) is Kinderkrak in Wervik

Huupke De Groote (12) zit in het eerste middelbaar in het Sint-Jozefscollege in Wervik. Ze won met haar verhaal De Toekomstkijker de wedstrijd Junior Journalist van het Davidsfonds.

“De opdracht was om zelf een verhaal te verzinnen over de toekomst, hoe de wereld er in 2030 zou uitzien. In het begin vond ik het moeilijk om een onderwerp te vinden, maar toen zag ik plots een oud boek van het lager onderwijs. Ik zag het woord toekomstkijker staan en ik was meteen verkocht. Ik verzon een verhaal en schreef het uit op papier. Mijn verhaal gaat over Els. Ze heeft een soort verrekijker in haar kamer waardoor ze kan zien hoe de toekomst er zal uitzien. Ik combineerde het verhaal met de problemen van de wereld vandaag: corona, opwarming van de aarde, dalende economie. Dat idee moet blijkbaar in de smaak gevallen zijn, aangezien ik gewonnen heb. (lacht) Meneer Carlier, mijn leerkracht Nederlands, was ook heel fier op mijn verhaal. Ik twijfelde een beetje over wat ik had geschreven toen ik van anderen hoorde dat ze gefantaseerd hadden over sciencefiction en aliens. Ik vond het een leuke opdracht, maar ik wil later geen schrijver of journalist worden. Ik heb een hart voor dieren en ik zou graag dierenarts of dierenverzorger worden. Momenteel doe ik ook aan paardrijden in Geluwe.” (BV)

